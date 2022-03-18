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Слава победителям! В Москве вручили премии за борьбу против онкологии
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Слава победителям! В Москве вручили премии за борьбу против онкологии

20:45, 20 марта 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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В Москве 19 февраля состоялась церемония вручения Всероссийской премии «Будем жить», посвящённая Международному дню борьбы против рака. Лауреатами премии стали выдающиеся онкологи, медицинские и научные учреждения, общественные деятели, благотворители, волонтёры, журналисты, пациенты и представители бизнеса.

Церемонию открыл детский хор «Великан», в качестве ведущих выступили Эвелина Блёданс и Александр Олешко. Также там выступили Елизавета Долженкова с детским музыкальным театром «Домисолька», актриса театра и кино Катерина Волкова и певец Даниил Хачатуров, студия эстрадно-спортивного танца «Элегия», заслуженная артистка РФ Диана Гурдская, певец и композитор Марк Тишман, певица Наталия Власова, группа «2 ОКеана», композитор и исполнитель Сергей Войтенко, певицы Жанна Бисекеева, Анастасия Спиридонова и Анита Цой и актёр Глеб Матвейчук. Моменты вручения премии на церемонии — в фотогалерее NEWS.ru.

Детский хор «Великан» на открытии церемонии вручения премии «Будем жить»

Артём Соболев/NEWS.ru

Детский хор «Великан» на открытии церемонии вручения премии «Будем жить»

Артём Соболев/NEWS.ru

Ведущие церемонии вручения премии «Будем жить» Эвелина Блёданс и Александр Олешко

Артём Соболев/NEWS.ru

Президент Всероссийской общественной организации помощи пациентам «Ассоциация онкологических пациентов Здравствуй!» Ирина Боровова

Артём Соболев/NEWS.ru

Лучшее учреждение: ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва» МЗ РФ

Артём Соболев/NEWS.ru

Лучшее учреждение: ГУ «Коми республиканский онкологический диспансер» — главный врач Соколов Алексей Николаевич

Артём Соболев/NEWS.ru

Премия «Будем жить»

Артём Соболев/NEWS.ru

Лучшее отделение: хирургическое отделение опухолей молочной железы НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова

Артём Соболев/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Михаил Кизеев

Артём Соболев/NEWS.ru

Певец Борис Лёвкин с супругой актрисой Мариной Ичетовкиной и дочерью Никой

Артём Соболев/NEWS.ru

Показ Дома моды Сергея Пугачёва

Артём Соболев/NEWS.ru

Показ Дома моды Сергея Пугачёва

Артём Соболев/NEWS.ru

Показ Дома моды Сергея Пугачёва

Артём Соболев/NEWS.ru

Показ дома моды Сергея Пугачева

Артём Соболев/NEWS.ru

Показ Дома моды Сергея Пугачёва

Артём Соболев/NEWS.ru

Жемчужины профессии: Радмир Ахмеров, награждает Сергей Готье

Артём Соболев/NEWS.ru

Жемчужины профессии: Альберт Гимранов, награждает Сергей Готье

Артём Соболев/NEWS.ru

Жемчужины профессии: Роман Ищенко, награждает Сергей Готье

Артём Соболев/NEWS.ru

Жемчужины профессии: Константин Морхов, награждает Сергей Готье

Артём Соболев/NEWS.ru

Елизавета Долженкова выступает с детским музыкальным театром «Домисолька»

Артём Соболев/NEWS.ru

Российская актриса театра и кино Катерина Волкова и российский певец Даниил Хачатуров

Артём Соболев/NEWS.ru

Студия эстрадно-спортивного танца «Элегия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Лучшая медицинская сестра: Лазарева Ирина

Артём Соболев/NEWS.ru

Лучшая медицинская сестра: Зарубина Наталия

Артём Соболев/NEWS.ru

Лучшая медицинская сестра: Мусий Галина

Артём Соболев/NEWS.ru

Легенды в онкологии: доктор медицинских наук, профессор Надежда Волченко

Артём Соболев/NEWS.ru

Легенды в онкологии: профессор Михаил Копп

Артём Соболев/NEWS.ru

Заслуженная артистка Российской Федерации Диана Гурцкая

Артём Соболев/NEWS.ru

Российский танцевальный коллектив «Балет Тодес»

Артём Соболев/NEWS.ru

Российский танцевальный коллектив «Балет Тодес»

Артём Соболев/NEWS.ru

Российский певец и композитор Марк Тишман

Артём Соболев/NEWS.ru

Российская певица Наталия Власова

Артём Соболев/NEWS.ru

Группа «2 ОКеана»

Артём Соболев/NEWS.ru

Российский музыкант, композитор, автор и исполнитель Сергей Войтенко

Артём Соболев/NEWS.ru

Певица Жанна Бисекеева

Артём Соболев/NEWS.ru

Лучший волонтёр: Лаврик Наталья

Артём Соболев/NEWS.ru

Российская певица Анастасия Спиридонова

Артём Соболев/NEWS.ru

Российский актёр, композитор, продюсер Глеб Матвейчук

Артём Соболев/NEWS.ru

Российская певица, композитор, телеведущая Анита Цой

Артём Соболев/NEWS.ru

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