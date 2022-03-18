Слава победителям! В Москве вручили премии за борьбу против онкологии

В Москве 19 февраля состоялась церемония вручения Всероссийской премии «Будем жить», посвящённая Международному дню борьбы против рака. Лауреатами премии стали выдающиеся онкологи, медицинские и научные учреждения, общественные деятели, благотворители, волонтёры, журналисты, пациенты и представители бизнеса.
Церемонию открыл детский хор «Великан», в качестве ведущих выступили Эвелина Блёданс и Александр Олешко. Также там выступили Елизавета Долженкова с детским музыкальным театром «Домисолька», актриса театра и кино Катерина Волкова и певец Даниил Хачатуров, студия эстрадно-спортивного танца «Элегия», заслуженная артистка РФ Диана Гурдская, певец и композитор Марк Тишман, певица Наталия Власова, группа «2 ОКеана», композитор и исполнитель Сергей Войтенко, певицы Жанна Бисекеева, Анастасия Спиридонова и Анита Цой и актёр Глеб Матвейчук. Моменты вручения премии на церемонии — в фотогалерее NEWS.ru.
Детский хор «Великан» на открытии церемонии вручения премии «Будем жить»
Артём Соболев/NEWS.ru
Детский хор «Великан» на открытии церемонии вручения премии «Будем жить»
Артём Соболев/NEWS.ru
Ведущие церемонии вручения премии «Будем жить» Эвелина Блёданс и Александр Олешко
Артём Соболев/NEWS.ru
Президент Всероссийской общественной организации помощи пациентам «Ассоциация онкологических пациентов Здравствуй!» Ирина Боровова
Артём Соболев/NEWS.ru
Лучшее учреждение: ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва» МЗ РФ
Артём Соболев/NEWS.ru
Лучшее учреждение: ГУ «Коми республиканский онкологический диспансер» — главный врач Соколов Алексей Николаевич
Артём Соболев/NEWS.ru
Премия «Будем жить»
Артём Соболев/NEWS.ru
Лучшее отделение: хирургическое отделение опухолей молочной железы НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова
Артём Соболев/NEWS.ru
Депутат Государственной думы Михаил Кизеев
Артём Соболев/NEWS.ru
Певец Борис Лёвкин с супругой актрисой Мариной Ичетовкиной и дочерью Никой
Артём Соболев/NEWS.ru
Показ Дома моды Сергея Пугачёва
Артём Соболев/NEWS.ru
Показ Дома моды Сергея Пугачёва
Артём Соболев/NEWS.ru
Показ Дома моды Сергея Пугачёва
Артём Соболев/NEWS.ru
Показ дома моды Сергея Пугачева
Артём Соболев/NEWS.ru
Показ Дома моды Сергея Пугачёва
Артём Соболев/NEWS.ru
Жемчужины профессии: Радмир Ахмеров, награждает Сергей Готье
Артём Соболев/NEWS.ru
Жемчужины профессии: Альберт Гимранов, награждает Сергей Готье
Артём Соболев/NEWS.ru
Жемчужины профессии: Роман Ищенко, награждает Сергей Готье
Артём Соболев/NEWS.ru
Жемчужины профессии: Константин Морхов, награждает Сергей Готье
Артём Соболев/NEWS.ru
Елизавета Долженкова выступает с детским музыкальным театром «Домисолька»
Артём Соболев/NEWS.ru
Российская актриса театра и кино Катерина Волкова и российский певец Даниил Хачатуров
Артём Соболев/NEWS.ru
Студия эстрадно-спортивного танца «Элегия»
Артём Соболев/NEWS.ru
Лучшая медицинская сестра: Лазарева Ирина
Артём Соболев/NEWS.ru
Лучшая медицинская сестра: Зарубина Наталия
Артём Соболев/NEWS.ru
Лучшая медицинская сестра: Мусий Галина
Артём Соболев/NEWS.ru
Легенды в онкологии: доктор медицинских наук, профессор Надежда Волченко
Артём Соболев/NEWS.ru
Легенды в онкологии: профессор Михаил Копп
Артём Соболев/NEWS.ru
Заслуженная артистка Российской Федерации Диана Гурцкая
Артём Соболев/NEWS.ru
Российский танцевальный коллектив «Балет Тодес»
Артём Соболев/NEWS.ru
Российский танцевальный коллектив «Балет Тодес»
Артём Соболев/NEWS.ru
Российский певец и композитор Марк Тишман
Артём Соболев/NEWS.ru
Российская певица Наталия Власова
Артём Соболев/NEWS.ru
Группа «2 ОКеана»
Артём Соболев/NEWS.ru
Российский музыкант, композитор, автор и исполнитель Сергей Войтенко
Артём Соболев/NEWS.ru
Певица Жанна Бисекеева
Артём Соболев/NEWS.ru
Лучший волонтёр: Лаврик Наталья
Артём Соболев/NEWS.ru
Российская певица Анастасия Спиридонова
Артём Соболев/NEWS.ru
Российский актёр, композитор, продюсер Глеб Матвейчук
Артём Соболев/NEWS.ru
Российская певица, композитор, телеведущая Анита Цой
Артём Соболев/NEWS.ru