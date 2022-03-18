Слава победителям! В Москве вручили премии за борьбу против онкологии

В Москве с 2 по 6 марта 2022 года в павильоне № 7 на ВДНХ проходит выставка-ярмарка народных ремёсел «Ладья. Весенняя фантазия — 2022». Москвичей и гостей столицы ждёт праздник народного творчества, красоты и таланта. Более 800 организаций из 55 регионов огромной России покажет своих умельцев и красоту, особенности народного творчества. На фестиваль приехали мастера из Волгограда, Вологды, Иванова, Костромы, Тулы, Рязани, Алтая, Северной Осетии, Удмуртии, Коми, Бурятии, Чувашии, Татарстана и многих других регионов. Керамика, кожевенное дело и игрушки — в галерее NEWS.ru.