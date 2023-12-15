«Щелкунчик» на льду, Чебурашка, экспедиция в Арктику: лучшие елки Москвы

Фото: Пресс-служба «Острова мечты»

Каждый год в декабре традиционно проводятся детские новогодние представления. На одних елках можно встретить Деда Мороза и Снегурочку, на других увидеть лазерное шоу или балет на льду. NEWS.ru составил список 10 самых интересных новогодних программ, которые проходят в Москве.

Лазерное шоу и летающий дирижабль на «Елке телеканала „Карусель“»

Когда: 22 декабря — 7 января

Где: «Крокус Сити Холл»

Билеты: от 855 рублей до 44100 рублей

К 110-летию российской анимации продюсерский центр «Седьмая Радуга» представит новое феерическое шоу «Елка телеканала „Карусель“». В программе — интерактивные игры с гигантским надувным дирижаблем от партера до балкона, завораживающие визуальные спецэффекты, лазерное представление, объемные многоуровневые декорации, видеомэппинг и рукотворные арт-объекты, цирковые и акробатические номера в исполнении 250 артистов.

Сюжет программы строится вокруг главного символа праздника — Деда Мороза. Каждый Новый год он заводит «Карусель» магическим ключом, чтобы дети во всем мире могли смотреть добрые познавательные мультфильмы. Но коварные злодеи хотят выкрасть ключик и заменить хорошие сказки на вредные истории. Чтобы этого не произошло, дедушке понадобится помощь всех мультгероев и маленьких зрителей. Но за пределами зрительного зала волшебство не заканчивается. В фойе «Крокус Сити Холла» гости встретятся с любознательным Умкой и его друзьями, жителями Простоквашино, семейством оранжевых коров, Волком и Зайцем из «Ну, погоди!», Лунтиком, очаровательными Царевнами, веселыми обитателями «Дракошии» и другими любимыми персонажами.

Фото: 7-raduga.ru

Чебурашка на «Ушастой елке»

Когда: 16 декабря — 7 января

Где: КЗ «Москва», парк «Остров Мечты»

Билеты: 900 рублей

Парк развлечений «Остров мечты» приготовил маленьким зрителям и их родителям встречу с главным сказочным героем года — Чебурашкой. Спектакль «Ушастые елки» создан по мотивам одноименного кассового хита российского кинопроката, собравшего 23 миллиона зрителей.

Вместе с героями спектакля зрители окажутся на шоколадной фабрике. Им предстоит противостоять врагам и сорвать коварный план старухи Шапокляк. За режиссеру проекта отвечала Нина Чусова, лауреат театральной премии «Золотая маска». Музыкой к спектаклю занимался композитор и фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, а цирковыми номерами — артисты Cirque du Soleil. Авторы «Ушастых елок» обещают зрителям грандиозное музыкально-цирковое шоу в атмосфере новогоднего волшебства и в компании любимых героев.

«Щелкунчик» на льду с восходящей звездой балета

Когда: 31 декабря

Где: «ЦСКА Арена»

Билеты: от 800 рублей

Ни один Новый год не обходится без «Щелкунчика». В отличие от классической балетной постановки на «ЦСКА Арене» зрители увидят знаменитую сказку Гофмана на льду с участием восходящей звезды мирового балета Елизаветы Сафиной. Создатели проекта обещают удивить самых искушенных зрителей.

Главные роли в ледовом шоу «Щелкунчик» исполнят действующие чемпионы России и мира, многократные победители российских и европейских соревнований Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, Елена Йованович и Константин Безматерных. Помимо выступления фигуристов зрители услышат музыку Петра Чайковского из одноименного балета в исполнении симфонического оркестра.

Танцевальная сказка от театра танца Todes

Когда: 9, 23 декабря, 3, 5, 6 января

Где: «Театр танца Аллы Духовой Todes»

Билеты: 1500 рублей

«До встречи в Сказке» — это новогодний хит танцевального театра TODES, который идет уже три года. Художественный руководитель Алла Духова предлагает зрителям отправиться в приключение вместе с героями русских сказок.

По словам Духовой, век высоких технологий не смог заменить нам веру в чудо и волшебство, которая затрагивает самые тонкие струны души и навсегда остается в детских сердцах. Благодаря сложной режиссуре, завораживающей музыке, красочным костюмам и мастерству танца гости погрузятся в волшебный мир воображения. После представления зрителей ждут сюрпризы, подарки и сувениры.

Экспедиция в Арктику на елке в парке «Союзмультфильм»

Когда: 17 декабря — 8 января

Где: «Союзмультпарк» на ВДНХ

Билеты: 2800 рублей

В преддверии Нового года гости «Союзмультпарка» увидят праздничный иммерсивный спектакль с интерактивными играми, музыкальным шоу и цирковыми номерами. Зрители станут неотъемлемой частью увлекательного анимационного приключения, отправятся в путешествие по мультфильмам вместе с любимыми героями киностудии «Союзмультфильм»: Волком и Зайцем из «Ну, погоди!», котом Матроскиным и псом Шариком, хоккеистом из «Шайбу! Шайбу!» и, конечно же, с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Маленькие зрители попадут на съемочную площадку и увидят, как сценаристы, актеры и художники работают над созданием фильма. Кроме того, гости смогут попробовать свои силы в анимации. В первую неделю января «Союзмультпарк» превратится в заснеженный арктический край, где юные гости медиацентра отправятся в увлекательную экспедицию вместе с Умкой. Маленьким исследователям предстоит отыскать необычные артефакты, которые помогут им открыть тайну северного сияния. В финале экспедиции гости окажутся на Северном полюсе, где их ждет новогодний музыкальный спектакль «Умка: Арктические приключения».

Кремлевская сказка «Рождество в Музыколандии»

Когда: 22 декабря — 7 января

Где: Кремлевский дворец, малая сцена

Билеты: 1600 рублей

Кремлевский дворец приготовил мультижанровый спектакль «Рождество в Музыколандии». Гости шоу окажутся в мире новогодней фантазии и красочного карнавала. Зрители увидят захватывающую приключенческую историю девочки Насти, которая любит сочинять сказочные истории. По сюжету главная героиня во сне попадает в волшебную страну Музыколандию, где ей предстоит помочь принцессе Эоле и ее принцу победить темные силы и не позволить вредному Какофону править музыкальным королевством.

В спектакле пересекаются разные жанры и технологии: цирковое искусство, иллюзия, опера, балет, русские народные традиции танцевального и хорового искусства, остроумные шутки и новые технологии.

Фото: elkakremlin.ru

«Корова на льду» от Илья Авербуха

Когда: с 27 декабря

Где: МСА «Лужники»

Билеты: от 1500 рублей

В преддверии новогодних каникул известный фигурист и хореограф Илья Авербух подготовил маленьким зрителям и их родителям спектакль «Корова на льду». Это первый комедийный мюзикл на льду для всей семьи. В центре истории — корова Муля, которая обожала зиму и мечтала стать звездой фигурного катания.

Спектакль расскажет о том, как важно уметь преодолевать трудности и с улыбкой относиться ко всем испытаниям, которые приходят вместе с дружбой. В спектакле примут участие многократные чемпионы России и мира по фигурного катанию Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Помимо фигурного катания в большом фойе МСА «Лужники» откроется мини-ферма с настоящим сеном, свежими продуктами и ярмаркой здорового питания.

Приключения для всех возрастов в «КидБурге»

Когда: с 9 декабря

Где: ближайший филиал сети «КидБург»

Билеты: 2390 рублей с подарком

На весь декабрь «КидБург» превратится в сказочное пространство с интерактивными представления, играми, заданиями и совместными активностями. Малышей от года до четырех лет ждут на представлении «Медвежонок Пух и подарок Деду Морозу», где ребята увидят сладкие медовые сны мишки и его приготовления к празднику вместе с Пятачком, Совой и Тигрой.

Ребята постарше, от четырех до девяти лет, заинтересуются «Новогодним путешествием снеговиков». Там главные помощники Дедушки Мороза пойдут по сказочным дорожкам собирать новогоднюю почту, немного заплутают, узнают традиции разных стран, поучаствуют в карнавале и концерте, но все равно вовремя передадут письма волшебнику.

Для любителей приключений «КидБург» подготовил программу «Баба-Яга и Волшебный Посох Деда Мороза». По сюжету представления волшебный посох Деда Мороза лишился силы. Ребятам придется собирать особые престолы, чтобы вернуть артефакту силу. Но для этого команде предстоит пройти немало конкурсов. А почти взрослым гостям «КидБурга» (7–12 лет) предлагают поучаствовать в мистическом детективе «Призрак Нового года».

Фото: Пресс-служба КидБург

Креативные мастер-классы в кинокампусе студии Горького

Когда: 10, 12, 17, 18, 20, 25 декабря

Где: кинокампус студии Горького

Билеты: 800 рублей

Весь декабрь в креативном пространстве киностудии Горького пройдут тематические мастер-классы по подготовке новогоднего контента. 10 декабря можно будет создать собственный зимний аватар при помощи искусственного интеллекта. 12 и 20 декабря специалисты студии расскажут о съемках контента в формате шортс.

17 декабря в кинокампусе пройдет мастер-класс «Озвучь новогодний фильм», где ребята озвучат фрагмент любимого фильма или мультфильма. А 25 декабря участники мастер-класса «Создай свой зимний комикс» превратят собственную фантазию в комикс. Например, перемесят Деда Мороза в мультивселенную или отправят Снегурочку в каменный век. В другие дни декабря кинокампус студии Горького приглашает на мастер-классы по актерскому мастерству, VR и созданию подкастов.

Театр теней, вертеп и куклы в Музее Москвы

Когда: декабрь

Где: Музей Москвы

Билеты: в зависимости от мероприятия

Весь декабрь в Музее Москвы идут различные новогодние представления, лекции и мастер-классы для детей всех возрастов. Во время интерактивного представления «Госпожа Пурга» гости познакомятся с новогодними скандинавскими традициями, создадут волшебный лес и станут участниками сказочного перформанса. Программа «История игрушек» расскажет про происхождение елочных игрушек. Участники мастер-класса не только узнают о традициях различных народов, но и сделают собственные украшения на елку.

Кроме того, гости музея увидят сказку-исследование «Щелкунчик и Мышиный король», кукольное представление с колядками, играми и стихами «Рождественский вертеп» и теневой спектакль по мотивам традиционного вертепа с народными песнями и живой музыкой «Рождество».

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