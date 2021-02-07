Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре

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Основные ошибки при приготовлении картофельного пюре раскрыл шеф-повар из Великобритании Маркус Уоринг.

Как утверждает специалист, чьи слова приводит Birmingham Live, первая ошибка — нарезка картофеля на разные по размеру кусочки. Повар уверен, что одинаковый размер картофеля имеет важнейшее значение. Тогда он приготовится одновременно, иначе есть риск получить переваренные и недоготовленные части. Это может сделать блюдо водянистым и безвкусным.

Ещё один негативный фактор — варка картофеля на сильном огне. Уоринг считает, что лучший вариант — варка в подсоленной воде на небольшом огне.

После окончания варки повар рекомендует вылить воду из кастрюли и дать корнеплодам «отдохнуть» около пяти минут.

При взбивании в пюре следует положить сливочное масло, сыр или зелень. Температура картофеля должна быть достаточной, чтобы удалось добиться необходимой текстуры блюда.

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