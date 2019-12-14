С 13 декабря по 20 января в столице проходит традиционный новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». Он включает более 80 площадок в центре, городских парках и жилых районах. Гостей ждут около 150 ледовых шоу, 1,5 тысячи концертов и 8,5 тысяч мастер-классов. Главная тема фестиваля в этом году: «Москва — столица Рождества и Нового года!». Съёмочная группа NEWS.ru прогулялась по фестивальным площадкам и узнала, что там можно посмотреть, с кем пообщаться и чем угоститься.
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