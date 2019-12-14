Что сейчас носят во Франции, какие модные тренды в Бельгии, в чём блистают на светских раутах в Италии? За ответами на эти вопросы не обязательно отправляться в турне по Европе. Можно просто посетить Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Съёмочная группа News.ru побывала на одном из главных модных событий сезона и подготовила репортаж о самых ярких моментах Недели моды в Москве.

Что сейчас носят во Франции, какие модные тренды в Бельгии, в чём блистают на светских раутах в Италии? За ответами на эти вопросы не обязательно отправляться в турне по Европе....