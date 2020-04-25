Самоизоляция — не причина для того, чтобы отказываться от новых знакомств, общения с друзьями и развлечений. Всем этим сегодня можно заняться в онлайн-пространстве. Такую возможность на безвозмездной основе предоставляют энтузиасты. Они организовывают виртуальные комнаты, в которых можно не просто общаться, но и петь песни в караоке, а также танцевать под сеты диджеев. Такой способ времяпрепровождения становится всё более популярным во всём мире.

Во время самоизоляции россияне вместо походов в рестораны стали заказывать еду на дом. Те, кто не желает ужинать в одиночестве, теперь могут зайти в онлайн-комнату заведения общепита и насладиться едой вместе с другими людьми. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал Евгений Данченко — организатор онлайн-баров с аналогичным названием. В интернет-пространстве также можно посетить и другие мероприятия. Такой формат, считает специалист, будет иметь популярность и развиваться после карантина.

У некоторых ресторанов вообще нет сайтов. Мы делаем для них страницу в рамках нашего проекта, с возможностью зайти в онлайн-бар. С этой же страницы люди могут перейти по мессенджерам компании, посмотреть фотографии и видео заведения, а также оформить доставку. В онлайн-баре также можно пообщаться с представителями ресторана и, к примеру, попросить совет по выбору блюда. Один из московских ресторанов таким образом продвигал куличи собственного производства. Бармены также проводят мастер-классы по приготовлению коктейлей. Обычно это происходит в пятницу или субботу, когда люди готовы к тому, чтобы выпить. Евгений Данченко организатор проекта по предоставлению онлайн-комнат для общения и других развлечений организатор проекта по предоставлению онлайн-комнат для общения и других развлечений

О своём желании выступить перед зрителями онлайн даже заявили мужчины-стриптизёры. Гонятся они не за деньгами — артисты хотят не просто сидеть дома без дела, а развлекать людей, рассказывает Данченко.

mafiahouseclub/instagram.com

Кроме того, организатор проекта предоставляет людям онлайн-комнаты для игр в мафию. Последние посетители провели в ней около пяти часов.

По запросу для игры мы также можем предоставить известных ведущих. В таких случаях посетителям иногда приходится жертвовать символическую сумму, которая уходит на то, чтобы покрыть работу артиста. Однако мы на этом ничего не зарабатываем, — поясняет Данченко.

При помощи проекта россияне могут бесплатно в режиме онлайн посетить выступления диджеев. Каждый из них играет свой сет по два часа.

Также платформа предоставляет возможность посетить караоке. В виртуальной комнате есть ведущий, который ставит композиции — слова и клип выводятся на экран. Посетителям лишь остаётся подпевать и танцевать. В будущем россиянам также могут стать доступны бесплатные онлайн-тренировки — организаторы ведут соответствующие переговоры с центрами фитнеса и йоги.

На вечерние мероприятия люди начинают собираться примерно с шести вечера. Аудитория проекта живёт не только в Москве и Санкт-Петербурге, но в Калининграде и даже Японии — у всех разные часовые пояса. Основная масса людей приходит в онлайн-комнаты после восьми часов вечера. Администрация следит за дисциплиной во время сессий и оставляет за собой право выгонять людей из чата за слишком громкое поведение.

onlinebar.pro/instagram.com

Немного другой формат онлайн-вечеринок придумал Игорь Писарский. Посетителей в онлайн-бары он собирает при помощи страницы в Facebook. У каждой вечеринки есть хозяин — он выбирает напиток, который должны себе сделать гости, и модерирует мероприятие. Количество приглашённых ограничено — как правило, их не больше 30.

Недавно я стихийно провел вечеринку по Zoom среди своих друзей в Facebook. Посидели вполне душевно — говорили тосты, пели и играли на рояле. Такую компанию в оффлайн редко удаётся собрать. А здесь получилось так, что все по домам и одновременно вместе. Прошло некоторое время, и я наткнулся в ленте на клич одного из приятелей, который спрашивал, собирает ли кто-то вечером компанию для встречи онлайн. И я подумал, что неплохо было бы иметь ресурс, где желающие пообщаться в тоскливой самоизоляции могли бы подобрать себе компанию по вкусу. Игорь Писарский организатор онлайн-вечеринок организатор онлайн-вечеринок

Страницу в Facebook ведёт небольшая команда энтузиастов, отметил Писарский. Посетить вечеринки может любой желающий на безвозмездной основе.