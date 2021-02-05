35-летние дети: почему поколение Y не хочет взрослеть

Россия лидирует в мире по количеству разводов. Более 60% браков распадаются. По данным опроса ВЦИОМ, главная причина — бедность и невозможность прокормить семью. Чаще всего жена уходит от мужа, потому что он не работает или зарабатывает недостаточно. Отсутствие желания брать на себя любую ответственность — характерная черта поколения, рождённого в конце 80-х — начале 90-х годов, сообщают социальные психологи. Эксперты рассказали NEWS.ru, откуда берётся инфантилизм и как не воспитать из ребёнка «овощ».

Люди, которые родились в 80-х и начале 90-х, отличаются инфантильностью. Они не готовы брать ответственность, решать проблемы, достигать успехов, сообщил психолог, специалист в области кризисных вопросов психологии человека Александр Устюжанин. Таких «пугающе много» среди женщин и мужчин, отметил эксперт. Правда инфантилизм сильного пола более заметен. В российской культуре так заложено, что от мужчин ждут больших достижений и успехов. А женщине достаточно быть просто мамой и женой.

Эксперт перечислил несколько причин массового инфантилизма. Во-первых, представители поколения Y учились в школе, которая по своему устройству была ещё советской. Эта педагогическая система не способствовала формированию деятельной личности.

Была всеобщая уравниловка, не надо было быть лидером или чем-то выделяться. Не было шанса вырваться из «серединности». Люди привыкли, что за них кто-то решает. И ответственность за их жизнь лежит не на них. Александр Устюжанин психолог, специалист в области кризисных вопросов психологии человека психолог, специалист в области кризисных вопросов психологии человека

Boris Yurchenko/ASSOCIATED PRESS/ТАСС

Вторая причина — детство поколения Y пришлось на 90-е годы, когда в стране был кризис. Хлебнувшие горя родители усиленно оберегали своих чад от житейских проблем. При этом времени на воспитание у них не было. Поэтому многие вещи детям из 90-х не были привиты. Например, необходимость брать ответственность.

Современные люди воспринимают собственную жизнь, как компьютерную игру, это особенность постмодернистского общества. Им не кажется серьёзным происходящее вокруг. Они считают, что если что-то идёт не так, можно нажать кнопку «удалить» и начать всё заново, сообщил NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин. Причины у этого как минимум две — увлечённость компьютерными играми и отсутствие опыта преодоления трудностей.

Последние поколения росли в относительно благополучном мире. Еда и крыша над головой были гарантированы. Никто не испытывал страха, что что-то пойдёт не так. У них нет опыта борьбы за место под солнцем. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

Для мужчин инфантилизм характерен в большей степени, чем для женщин. Природа создала сильный пол для драки, агрессии и экспансии. В современном обществе это оказалось ненужным, сообщает Рощин.

Мужчины в тепличных условиях быстро забывают свою природную функцию. Биться с врагами и чего-то добиваться они продолжат только в компьютерных играх. Только там он продолжает быть мужчиной, — сообщил эксперт.

Поколение, рождённое в 80-х и начале 90-х, действительно инфантильное, соглашается с коллегами клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Главная причина — детоцентричное воспитание. Малыш становится величайшей ценностью. Он всегда находится в центре внимания. Ему готовят, накладывают еду, моют посуду, водят в школу до 15 лет.

Дети привыкают к гиперопеке, у них не формируется умение принимать решения, не формируется самостоятельность. Они постоянно ждут, что за них кто-то что-то решит. Поэтому мужчины ищут себе новую маму. С чего им быть инициативными, если за них всегда всё решали. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Ещё одна причина, почему дети вырастают инфантильными — родители пресекают на корню любую инициативу. Например, ребёнок хочет помыть посуду, а мама говорит: «я сама». В сознании ребёнка закрепляется установка — твоя инициатива никому не нужна. Во взрослом возрасте такой мальчик скорее всего будет весьма инфантилен и неуспешен.