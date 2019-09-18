https://static.news.ru/photo/b67fb790-da0c-11e9-8a7c-fa163e074e61_660.jpg Янет Гарсиа Фото: instagram.com/iamyanetgarcia

Телеведущая из Мексики Янет Гарсиа стала жертвой хакеров, взломавших её страницу в Instagram.

Как сообщает Life , злоумышленники попытались использовать взломанный аккаунт для сбора личных данных многочисленных подписчиков Гарсиа. Они разместили на странице запись, где обещали каждому желающему возможность посмотреть эротическое видео с участием телеведущей с единственным условием — скачать специальное приложение. Приложенная ссылка вела на мошеннический сайт, запрашивающий личную информацию.

Девушка предупредила подписчиков о взломе в Twitter и обратилась в службу поддержки Instagram, чтобы вернуть доступ к своей странице.

Янет Гарсиа стала популярной во всём мире после того, как один из пользователей YouTube опубликовал видеоролик о ней. Запись набрала более 20 млн просмотров. Девушка произвела сильное впечатление на пользователей соцсетей, которые прозвали её «самой сексуальной ведущей прогноза погоды».

Ранее News.ru писал, что новый сайт Росстата стал мишенью для хакерской DDoS-атаки.