Телеведущая из Мексики Янет Гарсиа стала жертвой хакеров, взломавших её страницу в Instagram.
Как сообщает
Девушка предупредила подписчиков о взломе в Twitter и обратилась в службу поддержки Instagram, чтобы вернуть доступ к своей странице.
Янет Гарсиа стала популярной во всём мире после того, как один из пользователей YouTube опубликовал видеоролик о ней. Запись набрала более 20 млн просмотров. Девушка произвела сильное впечатление на пользователей соцсетей, которые прозвали её «самой сексуальной ведущей прогноза погоды».
Ранее News.ru писал, что новый сайт Росстата стал мишенью для хакерской DDoS-атаки.