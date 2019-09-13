Руслана Джавадова хорошо знакома интернет-пользователям под именем Ruslana Gee. Нежная, юная, обаятельная и вместе с тем очень деятельная, Руслана известна не только Рунету — ею очарована и англоязычная аудитория. Миллионы людей подписаны на её страницы в Instagram и YouTube, и каждый из них трепетно следит за обновлениями на всех её каналах. Для кого-то Руслана — окно в мир fashion- и beauty-индустрии; для других — образчик успешности.

Руслане немногим больше 20 лет — она родилась в Баку в 1997 году. Уже несколько лет семья девушки и она сама живут в США. Её часто спрашивают о том, каким образом она смогла за безумно короткий срок сделать так много: освоить сразу несколько современных профессий (ютюбер, fashiоn-блогер), завоевать авторитет в очень непростом мире моды, и даже снять сериал «Американские подростки». По словам Ruslana Gee, секрет в том, что она занимается тем, что ей по душе. Ей в равной степени нравится и то, что она делает на YouTube, где у неё сразу два канала — на двух языках, и то, как строится её карьера fashion-блогера.

Мне всегда нравился мир fashion, нравилось покупать вещи, одеваться. Я поняла, что получаю наслаждение от этого, стала делиться. В какой-то момент пришло решение монетизировать своё хобби — и у меня получилось, — призналась Руслана ранее в одном из интервью.

ruslanagee/instagram

Её fashiоn-блог в Instagram (чуть меньше работ выходит в виде роликов в YouTube) высоко ценится теми, кто разбирается в веяниях моды. Посты предельно лаконичны — красивые фотографии, изысканные композиции, стильные вещи. Ruslana Gee не сопровождает их комментариями, как это часто стремятся делать те, кто почему-то считает рефлексию неотъемлемой частью блогерства. В её интернет-каналах всё чётко разделено: fashiоn-блог — с акцентом на эстетику, всё остальное можно позволить себе в качестве ютюбера.

Возможно, именно в умении отделить одно от другого, бесстрашно отбросив в сторону все шаблоны, которые успела наработать всемирная паутина за годы своего существования, и кроется успех Ruslana Gee. Чистота, ясность, прозрачность во всём: в образах на фото, в роликах для YouTube, в том, что она говорит и делает. И даже её кинематографический дебют во многом состоялся в силу привычки найти главное на пути к цели, сосредоточиться на нём и обязательно довести начатое до конца.

Сама же Руслана уверена, что «просто начала свою деятельность очень вовремя». Этот своевременный старт обеспечил ей к сегодняшнему дню и определённый статус на YouTube, и популярность в качестве fashiоn-блогера. Девушка искренне рада, что она вдохновляет кого-то своими образами, как рада и тому, что уже сейчас многие бренды прислушиваются к её мнению. Она же готова делиться с ними своим видением проблем fashiоn-индустрии, советами о том, как можно увеличить продажи, и просто своим хорошим настроением.

Всё, что делает Ruslana Gee, — очень гармоничный микс её желаний, тонкого эстетического вкуса, вдохновения, почерпнутого в общении с миллионами поклонников, энергичности и нацеленности на успех. Успех, в том числе финансовый, пришёл к ней довольно быстро, но это не испортило Руслану, не превратило в хищную диву, стремящуюся делать деньги на каждом своём телодвижении. Девушка, строя планы на будущее, по её собственному признанию, хочет «больше осознанности». На повестке дня — покорение Америки, развитие англоязычного канала, рекламные контракты с американскими брендами, работа моделью и fashiоn-блогером с акцентом на англоязычную аудиторию. Здесь Руслане помогают её лингвистические способности.

ruslanagee/instagram

«Я — азербайджанка. В нашем языке много звуков, и это помогает мне учить другие языки, говорить без акцента», — рассказывает девушка.

Руслана получила американскую визу «О», которая даётся только одарённым людям. В случае Русланы были учтены её выдающиеся способности в области fashiоn-индустрии. Но здесь работает формула: «талантливый человек талантлив во всём». В планах Русланы — построить собственный бизнес, не обязательно привязанный к fashiоn, но непременно — в формате online.

Покорение Америки — лишь программа-минимум для Русланы. Ей близок русский менталитет, и своих поклонников в Рунете Ruslana Gee не намерена оставлять, ведь в русскоязычный YouTube девушка вкладывает всю душу. Кроме того, в её планах ещё как минимум одна кинематографическая работа — сериал о русской молодёжи, посвящённый сегодняшнему дню. И у всех, кто знаком с деятельностью Ruslana Gee, нет никаких сомнений — эта юная девушка добьётся своего.