Россиянкам раскрыли самые трендовые украшения этой весны Стилист Манукова: этой весной в тренде украшения в форме сердец и жемчуг

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Жемчуг и украшения в форме сердца являются трендами весны — 2024, рассказала «Газете.Ru» стилист Юлия Манукова. По ее словам, дизайнеры обожают тему сердец, украшения уместны не только в инфантильных образах, а универсальны. При этом она отметила, что с деловым образом сердца будут сочетаться только в миниатюрном размере. Что касается жемчуга, то его лучше носить сразу несколькими нитями, наслаивая их друг на друга, пояснила эксперт.

На показах «весна — лето» — 2024 дизайнеры предложили носить сразу несколько ниток жемчуга, наслаивая их друг на друга. Это относится к идее приема neck mess, когда смешивается все и сразу: чокеры, колье, цепочки. Это говорит нам о том, что жемчуг сегодня не просто классика или «тихая роскошь». Это иногда и рок-н-ролл, и хулиганство, и эксперимент, — сказала Манукова.

По словам стилиста, в моде также кольца, браслеты и серьги с жемчугом, носить их можно не только с базовой одеждой, но и с трендовыми предметами гардероба. Также она рекомендовала обращать внимание на украшения в форме мятого металла. Она подчеркнула, что такие аксессуары сочетаются с замшевыми куртками, платьями с бахромой и казаками. Кроме того, стилист выделила украшения с флористическими мотивами или необычной формы.

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