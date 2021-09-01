Россиянка сравнила Турцию с Грузией и выбрала лучший курорт

Блогер из России Саша Коновалова сравнила популярные курорты у россиян на Средиземном и Чёрном морях. Главными направлениями оказались турецкая Анталья и грузинское Батуми. Пост был опубликован на платформе «Яндекс. Дзен».
Первым делом путешественница
По поводу пляжей, блогер заявила, что в этой категории побеждает Турция, так как в Анталье пляжи чище и с песком, тогда как в Батуми вода не самая чистая, а пляжи — галечные. Коновалова также сравнила цены на отдых в обеих странах, по её мнению, стоимость туров примерно одинаковые, но иногда отпуск в Грузии может обойтись дороже из-за перелёта.
Ранее россиянин Антон Соколов поделился своим отдыхом в Турции, где из-за правильного выбор гостиницы, ему даже не пришлось выйти на улицы Стамбула целых три дня. Об этом он написал на своей странице в «Яндекс. Дзен».