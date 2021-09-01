Россиянка сравнила Турцию с Грузией и выбрала лучший курорт

Блогер из России Саша Коновалова сравнила популярные курорты у россиян на Средиземном и Чёрном морях. Главными направлениями оказались турецкая Анталья и грузинское Батуми. Пост был опубликован на платформе «Яндекс. Дзен».

Первым делом путешественница отметила доступность авиаперелёта, в данном случае Коновалова заключила, что в Анталью можно попасть быстрее и дешевле, чем в Батуми. При этом она отметила, что лучшее время для посещения Батуми — сентябрь, когда наступает так называемый бархатный сезон. Температура воздуха колеблется от +25 до +30.

По поводу пляжей, блогер заявила, что в этой категории побеждает Турция, так как в Анталье пляжи чище и с песком, тогда как в Батуми вода не самая чистая, а пляжи — галечные. Коновалова также сравнила цены на отдых в обеих странах, по её мнению, стоимость туров примерно одинаковые, но иногда отпуск в Грузии может обойтись дороже из-за перелёта.

Ранее россиянин Антон Соколов поделился своим отдыхом в Турции, где из-за правильного выбор гостиницы, ему даже не пришлось выйти на улицы Стамбула целых три дня. Об этом он написал на своей странице в «Яндекс. Дзен».