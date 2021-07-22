Россиянка развеяла популярный миф о турецких мужчинах

Россиянка, побывавшая в Турции, развеяла популярный миф о местных мужчинах, якобы постоянно пристающих к приезжим девушкам, а также раскрыла отношение жителей республики к гражданам РФ. Впечатлениями она поделилась на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации добавила , что по-настоящему оценить, как население встречает её соотечественников, можно только во время отдыха «своим ходом», а не по путёвке.

То, как к нам относится персонал в отелях, в которых отдыхают русские туристы, — совсем не показатель, — считает она.

Женщина подчеркнула, что временами гости Турции ведут себя грубо и неприлично, из-за чего сотрудники гостиниц тоже иногда позволяют себе некрасивые поступки. Россиянка призналась, что во время своего небольшого одиночного тура по стране она встретила только доброжелательное отношение местных жителей.

По её словам, не только мужчины Турции навязываются к девушкам. Не меньший интерес к прекрасному полу проявляют кавалеры и в РФ, и в Италии, и в Испании.

Достаточно дать понять, что ты не заинтересована, и чаще всего вас оставят в покое. В любом случае никакой опасности в Турции для женщин нет, — резюмировала автор поста.

Накануне стало известно, что власти Турции не исключают закрытия страны для иностранцев в случае стремительного распространения штамма коронавируса «дельта». Об этом заявил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Ранее президент турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан заявил, что страна зря открыла границы для российских туристов, так как из-за этого эпидемиологическая ситуация ухудшается.