Россиянка рассказала, как почти бесплатно отдохнуть на море

Автор канала «Как много хочется сказать» на платформе «Яндекс. Дзен» поделилась секретом бесплатного отдыха. Она рассказала, что перед тем, как оказаться на курорте, они с семьёй подготовили сувениры для продажи.

Зимой, в длинные холодные вечера, с удовольствием разрисовывали заранее подготовленные камешки и деревянные крохотные панно. Добавляем к названию города год и имя покупателя. Вот он, именной сувенир! Боитесь, что не купят? Не пишите заумные имена. Поверьте, Андреев, Наташ и Анечек будет не мало, — поделилась автор.

Она также рассказала, что выручка от реализации такой продукции приятно удивила. Но поразил женщину больше всего тот факт, что к ним обратились местные продавцы с просьбой на месте изготовить дополнительные изделия на продажу. Автор также сообщила, что поделки можно продать оптом, а деньги пустить на отдых.

Ранее стало известно, что в результате спецпроекта в Энгельсском районе Саратовской области представители надзорных органов обнаружили несколько десятков безработных граждан, которые ведут роскошный образ жизни. Об этом сообщил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём Telegram-канале. Эти люди скупают элитную недвижимость и прочие предметы роскоши.