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Россиянка рассказала, как почти бесплатно отдохнуть на море

06:49, 15 сентября 2021
Россиянка рассказала, как почти бесплатно отдохнуть на море Фото: pixabay
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Автор канала «Как много хочется сказать» на платформе «Яндекс. Дзен» поделилась секретом бесплатного отдыха. Она рассказала, что перед тем, как оказаться на курорте, они с семьёй подготовили сувениры для продажи.

Зимой, в длинные холодные вечера, с удовольствием разрисовывали заранее подготовленные камешки и деревянные крохотные панно. Добавляем к названию города год и имя покупателя. Вот он, именной сувенир! Боитесь, что не купят? Не пишите заумные имена. Поверьте, Андреев, Наташ и Анечек будет не мало, — поделилась автор.

Она также рассказала, что выручка от реализации такой продукции приятно удивила. Но поразил женщину больше всего тот факт, что к ним обратились местные продавцы с просьбой на месте изготовить дополнительные изделия на продажу. Автор также сообщила, что поделки можно продать оптом, а деньги пустить на отдых.

Ранее стало известно, что в результате спецпроекта в Энгельсском районе Саратовской области представители надзорных органов обнаружили несколько десятков безработных граждан, которые ведут роскошный образ жизни. Об этом сообщил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём Telegram-канале. Эти люди скупают элитную недвижимость и прочие предметы роскоши.

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