Россиянка потеряла все шансы стать мисс Вселенная

https://news.ru/storage/news/2cb1f62a63ffb61d9265d60a186a4953/8fa7da4b-53ff-42e9-a5f8-b78e38e89cec_850.jpg vk.com/polyachihinayulia

Юлия Полячихина

18-летняя россиянка Юлия Полячихина выбыла из конкурса «Мисс Вселенная — 2018». Она не смогла пройти в полуфинал престижного состязания, которое проходит в Таиланде.

Члены жюри выбрали по пять конкурсанток из стран Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки. Право бороться за корону и титул главной красавицы планеты получили участницы из ЮАР, Филиппин, Непала, Вьетнама, Таиланда, Польши, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Ирландии, Кюрасао, Коста-Рики, Канады, Пуэрто-Рико и Ямайки. В отдельную группу вошли девушки из США, Венесуэлы, Индонезии, Бразилии и Австралии, которым дали ещё один шанс, сообщает ТАСС.

Как писал News.ru, в этом году на звание мисс Вселенная впервые претендовал трансгендер — 27-летняя участница из Испании Анхела Понсе, однако и она не смогла пройти в полуфинал.