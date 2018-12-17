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Россиянка потеряла все шансы стать мисс Вселенная

Юлия Полячихина vk.com/polyachihinayulia

Юлия Полячихина

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18-летняя россиянка Юлия Полячихина выбыла из конкурса «Мисс Вселенная — 2018». Она не смогла пройти в полуфинал престижного состязания, которое проходит в Таиланде.

Члены жюри выбрали по пять конкурсанток из стран Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки. Право бороться за корону и титул главной красавицы планеты получили участницы из ЮАР, Филиппин, Непала, Вьетнама, Таиланда, Польши, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Ирландии, Кюрасао, Коста-Рики, Канады, Пуэрто-Рико и Ямайки. В отдельную группу вошли девушки из США, Венесуэлы, Индонезии, Бразилии и Австралии, которым дали ещё один шанс, сообщает ТАСС.

Как писал News.ru, в этом году на звание мисс Вселенная впервые претендовал трансгендер — 27-летняя участница из Испании Анхела Понсе, однако и она не смогла пройти в полуфинал. 


#россия #конкурскрасоты #миссвселенная
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