Россиянка поделилась секретами бюджетного отдыха в Греции

Туристка из России отправилась с мужем на греческий остров Родос и заплатила за 14 дней бюджетного отдыха 93 тысячи рублей. О том, как проходил отпуск в условиях максимальной экономии, россиянка поделилась на платформе «Яндекс.Дзен».

Говорят, если брать питание «всё включено», то получается одинаково, что покупать продукты и готовить. Это не так. Мы за две недели потратили около 40 тысяч рублей дополнительно, хотя тур с питанием за 140 тысяч мы бы точно не нашли, — поделилась Светлана Носова.

Семейная пара выбрала для отдыха местечко Фалираки, которое, по их мнению, является отличным вариантом бюджетного размещения. При этом туристка порекомендовала заранее приобрести прищепки, фумигатор от комаров, губку и средство для мытья посуды, дорожный утюг и разделочную доску.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что отдых в Доминикане станет одним из самых доступных направлений для российских туристов. Специалист отметил, что в республике много отелей с системой «всё включено», там также нет ограничений по ПЦР-тестированию и визам.