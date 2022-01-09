Россияне рассказали, когда убирают ёлку

Выбросить новогоднюю ёлку после праздников — главное соревнование россиян. Некоторые деревья можно найти на свалке в июле. Как сообщает KP.RU, опрос читателей в соцсетях и мессенджерах показал, что 70,2% россиян держат ёлку в доме вплоть до старого Нового года, то есть больше двух недель.

В опросе приняли участие 12 055 человек, 7,6% из них отметили, что с ёлкой уже пора распрощаться, 6,2% уверены, что она может постоять до конца зимы, а 2,6% как раз из тех, кто любит посоревноваться в упорстве и продержать дерево в доме до лета.

В этом году ёлку вообще не наряжали 13,3% опрошенных.

Нижний Новгород передал титул «Новогодняя столица России» с 2023 года Новосибирску. Церемония передачи титула состоялась 9 января на Нижегородской ярмарке, где устроена главная праздничная площадка фестиваля, залит каток, установлена ёлка и расположена резиденция Деда Мороза.

Ранее ветеринар Ольга Михеева рассказала, что новогодние украшения стоит вешать в труднодоступных для животных местах. Она порекомендовала заменить живую ёлку на искусственную, так как она весит гораздо меньше и в случае падения нанесёт животному меньший вред.