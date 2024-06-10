Россиянам рассказали, когда можно отменить прогулку с собакой Кинолог Голубев: лучше не выгуливать собаку после операции

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Лучше не выгуливать собаку после операции, или если она на карантине, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, также следует повременить с прогулкой, если на улице плохие погодные условия.

Действительно, есть ситуации, в которых выгул можно отменить, это касается животных после операций или больных питомцев, щенков во время карантина или, например, голых собак во время морозов. Но пренебрегать прогулкой без уважительной причины — это лишать собаку социализации, развития и ставить под угрозу ее здоровье, — объяснил эксперт.

Кинолог отметил, что животным, которые перенесли операцию, в первые дни нужен покой, поэтому рекомендуется отложить на время прогулки на улице. Также лучше ограничить прогулки, если у собаки нет всех необходимых прививок, так как она не защищена от опасных инфекций.

Во время карантина важно ограничивать контакт питомца с другими животными и людьми. Именно поэтому обычные прогулки для него пока под запретом. Однако в этот период можно начинать знакомить собаку с окружающим миром. Для этого выносите щенка на руках на улицу для короткой прогулки, — подчеркнул Голубев.

Специалист добавил, что можно отменить прогулку с питомцем, если на улице сильная жара или морозы. В жару в зоне риска находятся собаки с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с ожирением. Во время сильных морозов страдают собаки декоративных пород, коротколапые, короткошерстные, а также те, у которых есть артрит или недостаточный вес, подытожил кинолог.

Ранее Владимир Голубев рассказал, что если не хочется оставлять питомца надолго дома, надо его подготовить к путешествию. Склонность к поездкам, по его словам, зависит от породы собаки.