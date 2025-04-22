Россиянам рассказали, как выбрать запоминающийся подарок Директор по маркетингу Кирьянов посоветовал учитывать характер, выбирая подарок

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Оригинальный подарок — это способ проявить внимание и заботу, рассказал в беседе с РИАМО директор по маркетингу и коммуникациям бренда товаров Максим Кирьянов. По его словам, важно учитывать характер и интересы человека, которому предназначается этот подарок.

Оригинальный подарок — это не просто вещь, а способ проявить внимание и заботу. Главное — учитывать характер и интересы получателя, чтобы сюрприз не только удивил, но и вызвал положительные эмоции, — объяснил эксперт.

Кирьянов отметил, что для поднятия настроения можно подарить мармелад в виде шпрот или пастилки «от грусти». Если получатель любит игры, подойдут миниатюрный баскетбол, футбол или денежный пистолет. Для повседневного применения можно выбрать гели для душа или соль для ванны в необычной упаковке. Однако следует учитывать контекст: для друзей подойдут смелые подарки, для работы — нейтральный юмор. Важно, чтобы подарок был качественным и полезным.

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