Россиянам рассказали, как спастись от массового нашествия комаров Ученый Темников: установка противомоскитной сетки поможет спастись от комаров

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Установка противомоскитной мелкоячеистой сетки с размером отверстий от 3 до 6 мм поможет защитить жилье от насекомых, заявил в беседе с LIFE.ru замдекана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Андрей Темников. По его словам, сетку также можно обработать специальным инсектицидом. Он обратил внимание, что при большой влажности увеличивается количество вылупившихся из яиц насекомых.

Многие виды комаров в Московской области предпочитают влажность 75–85%. В таких условиях увеличивается число снесенных яиц, лучше развиваются личинки, хорошо выживают и более активны взрослые особи, — объяснил ученый.

Темников посоветовал использовать в доме природные репелленты, в число которых входят базилик и мята. Эти растения можно высадить на подоконнике, так как химические спреи могут привести к ухудшению самочувствия при сильной концентрации в воздухе.

Во время отдыха на природе, по словам ученого, на кожу можно нанести спреи, мази или эмульсии. Однако перед их использованием Темников посоветовал проверить средство на аллергическую реакцию на небольшом участке эпидермиса.

Нашествие комаров ранее зафиксировали на севере Томской области. Там местным жителям приходится использовать маски и плотную одежду, чтобы защитить кожу от насекомых.