Россиянам рассказали, как распознать лжеца Эксперт по речи Никифоров: лжец обычно допускает ошибки в своих высказываниях

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Лжец обычно допускает ошибки в своих высказываниях, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по ораторскому искусству Николай Никифоров. По его словам, когда человек врет, он также может часто потирать нос или ухо.

Это может быть почесывание волос, потирание уха или носа — все индивидуально, но главное здесь то, что эти жесты ему не свойственны, он не постоянно их воспроизводит, а только в сочетании с конкретными фразами, — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что если есть предположение, что человек врет, можно проверить его, задав дополнительные вопросы. Обычно лжец начинает путаться и нервничать. Также рекомендуется доверять своей интуиции.

Иногда человек чувствует, что собеседник скрывает что-то или лжет. Не стоит игнорировать это ощущение. Можно поделиться своими мыслями и сомнениями по теме обсуждения, таким образом собеседник поймет, что вы не повелись на его домыслы, — заключил Никифоров.

Ранее криминалист Евгения Крюкова заявила, что прохождение полиграфа не является обязательной процедурой при проведении следственных мероприятий. Более того, как подчеркивает эксперт, большинство следователей с предубеждением относятся к этой процедуре, потому ее значение слишком преувеличено.