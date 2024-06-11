Россиянам рассказали, как правильно хранить воду летом Гастроэнтеролог Садыков: летом воду нужно хранить в непрозрачных бутылках

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Летом следует хранить воду в непрозрачных бутылках, рассказал «Радио 1» врач-гастроэнтеролог, диетолог Рустем Садыков. По его словам, жара способствует распространению бактерий в воде.

Изменить ее состав и сделать непригодной для питья может ультрафиолетовое излучение, под воздействием которого множатся бактерии, меняется запах и вкус воды. Жара также способствует размножению микроорганизмов, а прозрачные бутылки только усугубляют проблему летом, — объяснил медик.

Врач отметил, что воду можно хранить в специальных термосах, но не в многоразовых бутылках, которые могут быть для этого не предназначены. Также нужно помнить, что нельзя оставлять воду более чем на два-три часа на солнце, а лучше и вовсе хранить ее в холодильнике.

Перед тем как выпить воду, нужно проверить, нет ли на бутылке трещин и других признаков деформации, добавил гастроэнтеролог. Также в воде не должно быть осадка, мутного оттенка, постороннего запаха и вкуса, заключил Садыков.

Ранее врач-инфекционист Владимир Неронов предупредил, что морская вода может стать причиной различных болезней, например, инфекций ЖКТ. По его словам, также эта вода может привести к воспалительным процессам в ушах.