Россиянам рассказали, как подготовить питомца к путешествию Ветеринар Сиротина: перед путешествием нужно чипировать и привить питомца

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Перед тем как отправляться в путешествие со своим питомцем, нужно его чипировать и сделать необходимые прививки, рассказала KP.RU ветеринарный врач-фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина. По ее словам, за две недели до перелета врач в ветеринарной клинике должен сделать пометку в ветпаспорте животного о том, что оно здорово.

Ветеринар объяснила, что при путешествии за границу требуется чипирование и прививки импортными средствами, а также возможен карантин в специальной комнате в месте прилета. В путешествии по России требуется прививка от бешенства и карантин на протяжении 30 дней с момента, как ее сделали.

Также нужно пройти осмотр в ветеринарной клинике не раньше, чем за две недели до путешествия, отметила специалист. Там должны подтвердить, что с животным все хорошо, и с ним можно лететь.

Сиротина добавила, что лучше заранее приучить питомца к переноске, обычно это занимает две-четыре недели. В переноску нужно положить лакомства для домашнего животного, плед с его запахом и игрушки. В сам день перелета рекомендуется положить туда матрасик и обернуть его пленкой.

Перед перелетом не следует кормить питомца, подчеркнула ветеринар. Если перелет займет много часов, можно взять с собой жидкий корм, обязательно воду и, если врач разрешил, успокоительные.

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, что все собаки по-разному переносят долгие поездки. Но если не хочется оставлять питомца надолго дома, надо его подготовить к путешествию. Склонность к поездкам, по его словам, зависит от породы собаки. Лучше всего путешествия переносят собаки-компаньоны.