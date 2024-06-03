Россиянам рассказали, как оказать первую помощь своему питомцу в жару Ветеринар Шеляков: при тепловом ударе питомца нужно перенести в тень

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Если в жару у питомца случился тепловой удар, нужно прежде всего обеспечить ему холод, рассказал в беседе с ОТР ветеринарный врач Михаил Шеляков. По его словам, собаки в отличие от кошек могут не заметить, что перегреваются.

Поэтому мы советуем гулять в жару недалеко от дома, иметь с собой какое-то количество воды, иметь возможность перенести собаку в тень, если что, — объяснил специалист.

Ветеринар отметил, что, если собаке стало плохо, нужно сразу отнести ее в тенистое место, обеспечить приток воздуха, смочить подмышечные впадины и лоб водой и приложить влажное полотенце. Нельзя ни в коем случае обливать собаку холодной водой, так как это может привести к проблемам с сердцем. После этого нужно положить ее на охлаждающий коврик.

Кошки сами могут найти себе прохладное место, чтобы избежать перегрева, добавил Шеляков. Однако, если питомцу все же стало плохо от жары, нужно оказать те же действия первой помощи, что и для собак, заключил ветеринар.

Ранее биолог Марина Татаренко предупредила, что жара особенно опасна для длинношерстных собак, которые не успели перелинять к лету, а также для питомцев с очень короткой гладкой шерстью. Эксперт отметила, что темный окрас животного также усиливает нагрев.