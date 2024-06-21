Россиянам рассказали, как охладить комнату без кондиционера Охладить комнату без кондиционера можно с помощью емкостей со льдом

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Если в комнате нет кондиционера, ее все равно можно охладить, например емкостями со льдом, пишет «Радио 1». Также можно увлажнить помещение и зашторить окна.

По данным издания, лед в емкостях, например в бутылках, начнет таять и со временем будет охлаждать комнату. Также можно поставить электрический увлажнитель, поскольку влажный воздух способен охладить помещение. Если нет специального прибора, можно развесить по комнате влажные полотенца или поставить емкости с холодной водой.

Чтобы защитить комнату от нагрева, нужно повесить плотные занавески или жалюзи. Лучше выбирать светлый текстиль, поскольку темный цвет лишь привлекает солнечный свет и усиливает его тепло. По этой же причине рекомендуют убрать все темные вещи и предметы. Кроме того, без лишних вещей пространство будет меньше нагреваться.

Охладить комнату можно, открыв на ночь окна. Лучше открывать окна именно с вечера, так как днем горячий воздух, проникающий в помещение, вытесняет холодный. Помимо этого, советуют закрывать двери, что позволит избежать горячего воздуха.

Ранее в Роскачестве посоветовали при выборе кондиционера для квартиры учитывать несколько ключевых факторов, в том числе мощность, уровень шума, энергоэффективность, дополнительные функции, бренд и цену. Мощность устройства должна соответствовать площади помещения, а уровень шума внутреннего блока должен быть не более 25–30 дБ.