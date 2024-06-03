Россиянам рассказали, как легче выучить иностранный язык Эксперт по языкам Гуревич: нужно поощрять себя после урока по иностранному языку

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Чтобы легче выучить иностранный язык, нужно поощрять себя после каждого урока, рассказала РИАМО эксперт по языкам Ольга Гуревич. По ее словам, не нужно себя называть ленивым, так как чувство вины нередко становится причиной прекращения занятий.

Никогда не называйте себя ленивым или неспособным! Наоборот, поддерживайте себя и хвалите! Будьте себе самым добрым другом. Поощряйте себя после каждого урока чем-то приятным, чтобы урок английского прочно ассоциировался с вознаграждением и позитивом! — объяснила специалист.

Эксперт отметила, что нужно найти преподавателя, с которым будет приятно проводить время. Однако нужно разговаривать с ним на иностранном языке, а не превращать занятия в болтовню на русском. Также с ним нужно сразу договориться по поводу домашних заданий, поскольку на них может не хватать времени.

Лучше ставить достижимые, конкретные цели в изучении иностранного языка, добавила Гуревич. Кроме того, нужно разделять уровень владения языком и свою личность, а также пересмотреть свое отношение к ошибкам.

Измените отношение к своим ошибкам. Они не превращают вас в глупого или необразованного, они показывают ваш уровень владения. Если люди вас понимают и готовы с вами общаться, это не потому что они «терпят ваш английский», а потому что вы им интересны как личность, — подытожила эксперт.

Ранее преподавательница английского языка Валерия Липина рассказала, что для изучения иностранного языка на регулярной основе можно перевести свой телефон на этот язык. Она отметила, что это эффективнее, чем прослушивание иностранной музыки.