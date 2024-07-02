Россиянам раскрыли простой секрет, как справиться с жарой Врач-терапевт Романенко: справиться с жарой перед сном поможет горячий душ

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Справиться с жарой поможет принятие горячего душа перед сном, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, после него температура в квартире ощущается иначе, а тело охлаждается постепенно. Эксперт также посоветовала увлажнять воздух в помещении, например, с помощью емкости с водой, и использовать для охлаждения головы и шеи мокрую ткань.

Принятие душа в течение дня поможет охладить наше тело. Существует такой лайфхак — это горячий душ перед сном. С чем связано его благотворное влияние на организм? С тем, что после горячего душа мы ощущаем температуру воздуха в комнате как более прохладную, и охлаждение тела идёт постепенно. Этого как раз достаточно, чтобы уснуть в комфортных условиях, — сказала Романенко.

Ранее эксперт по выживанию, спасатель МЧС Эдуард Халилов посоветовал установить специальные защелки на окна, чтобы предотвратить падение ребенка в жару. Он отметил, что также стоит установить дома кондиционер, чтобы в жаркую погоду не было нужды открывать окна. Кроме того, по его словам, важно внимательно следить за детьми.

Халилов уточнил, что родителям важно помнить о непредсказуемости детей. По его словам, ребенок может делать то, что никогда не придет в голову взрослому человеку. Для защиты детей от падения из окон он также порекомендовал установить камеры, чтобы можно было даже на кухне знать, чем ребенок занят в комнате. Эксперт предупредил, что москитные сетки не являются защитой.

Воздух в Москве во вторник, 2 июля, прогрелся до отметки плюс 31 градус, день стал самым теплым с начала года, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Кроме того, это самое жаркое 2 июля за все время метеонаблюдений с 1949 года.