Россиянам раскрыли причину ревматических заболеваний Ревматолог Загребнева: стресс лежит в основе ревматических заболеваний

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Причиной ревматических заболеваний является стресс, с которым не справился пациент, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный ревматолог столичного депздрава Алена Загребнева. По ее словам, для комплексного лечения таких недугов может потребоваться помощь психиатра. Эксперт уточнила, что в случае системного или локального поражения соединительной ткани иногда назначаются рецептурные препараты.

В основе истинных ревматических заболеваний лежит стресс, с которым человек не справился. Он может быть совершенно разным. Здесь вопрос о той стрессоустойчивости и непереносимости внешних раздражителей, на которые мы реагируем. Для кого-то стрессом может быть потеря близкого человека, а для кого-то — потеря работы, — пояснила она.

Ранее врач-ревматолог Наталья Степанова посоветовала провести тест с рукопожатием, чтобы самостоятельно выявить неизлечимое заболевание суставов — артрит. Специалист уточнила, что при наличии недуга даже слабое соприкосновение рук может вызывать болезненные ощущения.

По ее словам, на артрит указывают симметричная припухлость суставов и скованность в конечностях по утрам. Кроме того, у пациентов часто повышается температура, а в анализах повышаются маркеры воспаления. Заболевание может проявляться через поражение суставов кистей, трудности с разгибанием пальцев. Чаще всего проблема возникает из-за вирусов, бактерий, стрессов и гормональных сбоев. Ревматолог предупредила, что артрит нельзя вылечить, но можно добиться стойкой ремиссии.