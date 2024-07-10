Россиянам раскрыли, как избавиться от синдрома достигатора Психолог Смолярчук: формулировка задач может помочь избавиться от достигаторства

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Чтобы избавиться от синдрома достигатора, нужно задать себе вопрос, ради чего все делается, рассказала в беседе с «Радио 1» психоаналитик Ирина Смолярчук. По ее словам, на протяжении всей истории человечества люди всегда что-то доказывали себе и окружающим.

Люди поколения 60-х годов доказывали себе, что могут получить бесплатное образование, воспользоваться квотой, сделать карьеру при огромном профиците вакансий, потому что в это время была статья в Уголовном кодексе за тунеядство, — объяснила специалист.

Психоаналитик отметил, что в наше время люди гонятся за место под солнцем, которое может обеспечить им благополучное существование. Чтобы избавиться от достигаторства, нужно задаться вопросом, а зачем оно нужно.

Ответив себе на этот вопрос, можно сформулировать конкретные задачи, добавила Смолярчук. Эти задачи не должны стать причиной морального или физического опустошения.

Можно строить карьеру ради того, чтобы управлять бизнесом, сидя на острове и ополаскивая ноги в океане — это одна задача, другие задачи — если вырасти внутренне или встретить любовь. Надо разбираться со своими промежуточными задачами, — заключила психолог.

Ранее психолог, специалист по психосоматике Карина Чен рассказала, что состояние, когда человек не принимает свои достижения и успехи, считая их случайными или незаслуженными, называется «синдром самозванца» и справиться с ним поможет повышение самооценки. По ее словам, в первую очередь нужно понять, что подпитывает неуверенность человека в собственных силах.