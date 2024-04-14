Россиянам перечислили растения, которым не место в спальне Флорист Агеенко: в спальне не место растениям с сильным запахом

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Состав воздуха в помещении напрямую влияет на качество сна, рассказала в эфире радиостанции Sputnik флорист Серафима Агеенко. По ее словам, все растения выделяют кислород и поглощают углекислый газ, но некоторые очищают воздух лучше других. Эксперт подчеркнула, что не следует держать в спальне растения, обладающие сильным запахом и выделяющие аллергены.

Например, горшечные розы, хризантемы. Лилии не подходят для спальни из-за своего резкого запаха: утром будет тяжело просыпаться. К тому же они могут вызывать аллергию. Кроме того, для спальни не подойдут растения, которым нужно много света, такие как орхидеи. Все-таки в спальной комнате обычно бывает приглушенное освещение. Кактусы у рабочего стола в спальне можно заменить эхевериями — каменными розами, — сказала Агеенко.

Напротив, сделать сон более комфортным могут размещенные в спальне нецветущие зеленые растения с хорошей листвой, добавила она. Однако, по мнению флориста, они не должны быть слишком крупными. По ее словам, подойдут пальмовые, например, драцена с мелкой листвой, а также разные виды мелколистных фикусов. Она указала, что некоторые растения с мелкими цветочками все же можно поставить в спальню, среди них спатифиллум, или «женское счастье», фиалка, хлорофитум.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов рассказал, что знакомый многим россиянам запах черемухи объясняется пруназином, содержащимся в листьях, коре, плодах и цветах растения. Эксперт подчеркнул, что из-за содержащихся в растении алкалоидов эти цветы особо опасны для детей и беременных.