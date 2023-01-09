Россиянам объяснили, как ухаживать за кожей в морозную погоду Визажист Астер рассказал, как ухаживать за кожей в морозную погоду

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Визажист Александра Астер рассказал NEWS.ru, что зимой необходимо защищать и питать кожу, так как ее иссушивают батареи, что усугубляется перепадом температуры при выходе на открытый воздух. По словам эксперта, это может привести к таким проблемам, как розацеа или дерматиты.

Отдайте предпочтение питательным вариантам кремов, а не увлажняющим. Кожа нуждается в более плотном слое защиты. Заранее наносите их, особенно на тех участках тела, которые будут открыты на морозе (лицо, руки), — сказал Астер.

Эксперт напомнил о важности ношения перчаток или варежек, которые защитят тонкую кожу рук, и порекомендовал брать с собой гигиеническую помаду и часто ее обновлять.

Выбирайте более щадящие средства для очищения кожи. Отдайте предпочтения мягким пенкам для лица и гелям для душа, — сказал визажист.

Астер также посоветовал не использовать средства с агрессивными поверхностно-активные веществами (ПАВ), такими как Sodium Lauryl Sulfate (SLS), Sodium Laurate, Sodium Cocoate, Sodium Tallowate. Визажист порекомендовал заменить их на средства с мягкими кислотами для обновления кожи.

Ранее визажист Марина Гуторова рассказала, что уход за волосами следует пересмотреть, если они часто электризуются. Она посоветовала пользоваться увлажняющим шампунем и кондиционером для волос, а также несмываемыми уходовыми средствами.