Россиянам дали советы, как разговаривать с незнакомцами Эксперт по этикету Рогова: обращение к незнакомцу необходимо начать с извинения

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Обращение к незнакомцу на улице является вторжением в его личное пространство, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт по этикету Алевтина Рогова. Поэтому она посоветовала начинать диалог с извинений, произнесенных глядя в глаза. Также специалист рекомендовала помнить об уважительном тоне при разговоре и называть собеседника на «вы».

Глядя в глаза, сказать: «Извините». Мы вторгаемся человеку в мысли, в его размышления. Это неуважительно. Обращение на «ты» или «вы» помогают установить статус взаимоотношений. Учитываются и степень родства, и возраст. Это не считается устаревшим. Мы должны не забывать уважительно относиться друг к другу. В зависимости от ситуации, где мы находимся, с кем мы общаемся, — сказала Рогова.

Она указала, что часто люди из-за незнания этих правил делают ошибки. Эксперт отметила, что в странах СНГ используются приставки определённого типа, подчеркивающие уважительное отношение. По ее мнению, из-за глобализации в РФ люди массово используют обращение на «ты».

Ранее эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова рассказала, что одной из основных ошибок за шведским столом является привычка брать большое количество еды за один раз. Она подчеркнула, что не стоит класть на одну тарелку столько блюд, сколько человек точно не съест.