Россиянам дали советы, как избавиться от пыли Эксперт по клинингу Савчук: минимизация текстиля снизит количество пыли в доме

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Минимизация текстиля и влажная уборка позволят снизить количество пыли в доме, которая проникает в помещение при открытых окнах, заявила в беседе с «ФедералПресс» гендиректор клининговой компании Анастасия Савчук. Она призвала использовать влажный моп или пылесос с аквафильтром.

Побольше открытых пространств, поменьше текстиля, — предложила Савчук.

Эксперт по клинингу также предложила пересмотреть способ хранения книг, так как они тоже собирают пыль. Если дом находится около трасс и дорог, то стоит реже открывать окна и задуматься над приобретением систем очистки воздуха. В прихожей можно завести коврик, чтобы уменьшить количество пыли, приносимой в дом, заключила Савчук.

Врач-невролог Анна Федорова ранее предложила рассчитать четкий тайм-менеджмент, чтобы провести летнюю генеральную уборку без вреда для здоровья. Она также посоветовала начать работу в доме с разминки суставов, а также использовать стул или стремянку.

Специалисты Роскачества прежде призвали проводить чистку кондиционера не менее одного раза в год. При этом при неприятном запахе устройство нужно осмотреть как можно скорее, чтобы вернуть его эффективность.