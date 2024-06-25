Россиян предупредили об опасности гаджетов для детей с СДВГ Психолог Соловьёва: дети с СДВГ склонны к игровой зависимости

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Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) не могут долго усидеть за чтением или уроками из-за особенностей работы мозга, при которых им постоянно нужна быстрая «подпитка» похвалой, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Елена Соловьёва. По ее словам, у таких детей очень быстро возникает игровая зависимость, ведь за компьютерной игрой можно быстро напитаться дофамином.

У детей происходит нарушение нейротрансмиттерных систем в мозге, у них проблемно работают нейромедиаторы — норадреналин и дофамин, поэтому они всё время нуждаются в постоянной быстрой подпитке какой-то похвалой. Именно поэтому дети не могут фокусироваться на чтении, высидеть на уроках, но они очень долго могут высидеть за компьютерной игрой, потому что там идёт гиперстимуляция мозга, работает быстрая дофаминовая система вознаграждения, — сказала эксперт.

Она добавила, что такое явление очень опасно. Психолог уточнила, что люди с СДВГ в целом склонны к разным зависимостям из-за того, что вынуждены постоянно откуда-то черпать дофамин для стимуляции нервной системы.

Ранее Соловьёва рассказала, что люди с СДВГ могут представлять опасность для себя и других при управлении транспортным средством. По ее словам, из-за импульсивного поведения они агрессивнее реагируют на нештатные ситуации. К примеру, такие водители могут подрезать других автомобилистов, внезапно останавливаться, пытаться выяснить отношения. Соловьёва считает, что такие люди не способны осознать смертельные риски агрессивного поведения за рулем.