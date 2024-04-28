Россиян предупредили об опасном осложнении аллергии на пыльцу Аллерголог Логина: аллергия на пыльцу нередко осложняется пищевой

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Возникающая у некоторых людей в апреле и мае аллергия на пыльцу может быть опасна осложнением, рассказала врач-аллерголог Надежда Логина. По словам эксперта, которые приводит Pravda.ru, у таких пациентов есть риск возникновения перекрестной пищевой аллергии.

Одним из осложнений аллергии на пыльцу любых растений является так называемая перекрёстная пищевая аллергия. У пациентов, страдающих аллергией на пыльцу берёзы, чаще всего возникает непереносимость всех косточковых фруктов, что очень осложняет их жизнь, — сказала Логина.

Отмечается, что цветение может начинаться в разное время в зависимости от сорта растения и региона, но как правило, это происходит в апреле — мае. Распространенными симптомами аллергии на пыльцу берёзы являются заложенность носа, чиханье, зуд и покраснение глаз. В ряде случаев возможно развитие аллергической бронхиальной астмы.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок обратил внимание на опасность аллергии для водителей из-за того, что при проявлении ее симптомов они могут терять контроль за машиной во время движения. По его словам, при аллергическом чиханье водитель полностью отключается.