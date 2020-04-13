Российский завод начал создавать хрустальные сувениры в виде коронавируса

https://static.news.ru/photo/efd58e88-7d96-11ea-ab42-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ghz.ru

Гусевский хрустальный завод имени Акима Мальцова во Владимирской области запустил в производство хрустальные сувениры в виде коронавируса. Каждое изделие весит примерно 1 кг.

Заместитель генерального директора предприятия Елена Усенко заявила, что стеклянные «коронавирусы» делают «не ради денег, а ради потомков», передаёт РИА Новости. Фотографии сувениров появились в соцсетях завода.

Никаких целей коммерческого расширения этого направления, постановки этого изделия на поток в наши планы не входило. Это фиксация текущей ситуации, отражение того, что происходит, — рассказала Усенко.

Она отметила, что предприятие готово изготовлять «коронавирусы» на заказ. Сувениры являются результатом совместной работы мастеров и других специалистов предприятия.

Как писал NEWS.ru, Артём Иванов, дизайнер из Санкт-Петербурга, придумал шуточный lifestyle-журнал, рассказывающий о жизни в изоляции в период пандемии коронавируса. Такая идея пришла ему в голову, когда он попал с друзьями на карантин в петербургскую Боткинскую больницу.