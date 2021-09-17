Российский спортсмен выполнил норматив британского спецназа SAS

Российский тренер и видеоблогер Андрей Филипов выполнил вместе с тренером Андреем Сухаревым норматив британского спецназа SAS на время. Для выполнения норматива необходимо сделать несколько видов упражнений вместе с партнёром. Видеоролик Филипов опубликовал на своём YouTube-канале.

В парный комплекс упражнений британского спецназа входят: 30 выходов, 100 отжиманий на брусьях, 100 приседаний, 60 подтягиваний. Тренеры выполнили норматив за 9 минут 52 секунды. Главным условием было то, что выполнять нужно было по очереди. При этом менять очерёдность упражнений было запрещено.

Ранее российская армия во время совместных с Белоруссией учений «Запад-2021» продемонстрировала два «козыря», которые вызвали страх в НАТО. Как сообщает британское издание Daily Express, речь идёт о боевом беспилотном робототехническом комплексе «Уран-9» и зенитном ракетном комплексе С-500 «Прометей».

Как заявил автор статьи, демонстрация Москвой на учениях целого комплекса современного вооружения сеет страх среди членов Североатлантического альянса. Так, по его словам, комплекс «Уран-9», который он окрестил «Терминатором», управляется дистанционно и способен поражать цели на расстоянии до трёх миль.