Купальный сезон практически позади, многие популярные актрисы и певицы уже успели побывать на морях и сделать памятную фотосессию в новом купальнике. Самое время разглядывать наряды, в которых они покоряют мировые пляжи.

Обнажаться с помощью мини-бикини в этом году не модно, похоже, публика начала уставать от обилия обнажённых тел. Самая популярная модель купального костюма среди актрис и певиц — полностью закрытый купальник с интересными перекрестными лямками.

Актриса и певица Анна Семенович, отдыхающая в Греции на острове Миконос, показала фото «со всех сторон» в аскетичном чёрном, полностью слитном купальнике с широкими лямками для поддержания бюста певицы. Он украшен крестообразным переплетением завязок по бокам и на животе.

Я никогда не была худой и не влезала в стандартные параметры модных дизайнеров, но тем не менее долгое время считаюсь секс-символом, что истинная правда, — написала Анна в своём личном блоге. — Я никак не могу понять, почему мировые бренды шьют одежду на девушек с максимум 3-4 размером груди, а что же делать нам, у кого 5-6 размер?

Фото стойки на голове в закрытом чёрным купальнике поделилась популярная актриса Любовь Толкалина, она взяла этот модный костюм с собой на отдых в Ялту. Наряду с закрытым купальником, Любовь имеет в гардеробе несколько бикини. Одним из её любимых, судя по частоте фото в нём, стал стильный полосатый бикини с тонкими завязками. Именно в нем Любовь Толкалина подтверждает второй тренд сезона — инста-фото сзади. Актриса вылила в Интернет видео, на котором в замедленной съёмке совершает художественный нырок в море.

Певица Анна Седокова — большая любительница раздеваться для фотосессий. После непродолжительного периода «закрытых» нарядов она стала шутить над самой собой.

Что я все в одежде, да в одежде. Срам-то какой, — написала Анна в своем инстаграме под самым скромным фото в сплошном, почти спортивном купальнике.

Анна Седокова явно предпочитает купальные наряды в спортивном стиле. У неё можно встретить фото в чёрном раздельном спортивном купальнике и также фиолетовом бикини с тонкими завязками. Тему «красивой попы» Анна Седокова также активно поддерживает, радуя своих поклонников соответствующими фото.

Певица Нюша предпочитает не использовать «обнажённый» пиар. Она засветилась на морском побережье в строгом жёлтом купальнике, также полностью закрытом, с перекрещенными на спине лямками, подтверждая аскетичный тренд летнего сезона 2019.

Модный «вид сзади» Нюша использовала, чтобы привлечь внимание к призыву остановить загрязнение мирового океана. В раздельном красном купальнике, стоя у бассейна, Нюша призывает сортировать мусор и отказываться от пластиковой упаковки.

Телеведущая Ольга Бузова делится фотографиями в различных купальниках чаще остальных известных красавиц. В её гардеробе множество вариантов купальных нарядов различных моделей и окрасок. В этом сезоне любимым бикини певицы стал мини-купальник леопардовой окраски. Трендовая «попа» в красном бикини есть в копилке и у Бузовой.

Певица Светлана Лобода редко балует публику откровенными купальниками. Поддерживая сразу оба тренда сезона, она поделилась фотографией с отдыха, акцентируя «пятую точку» в слитном леопардовом купальном костюме.

Популярные актрисы не злоупотребляют «обнажёнными» фотосессиями и не поддерживают моду поп-певиц открыто демонстрировать свои женские округлости. Например, актриса Анна Чиповская показывает в Инстаграме свой романтичный и стильный жёлтый купальник, который привлекает внимание необычным кроем.

Актриса Екатерина Климова, мечтая о море и отдыхе, демонстрирует фото у бассейна в красном закрытом купальнике.

Поддерживает моду на скромный купальник и актриса Анна Михалкова, она выложила своё верхнее селфи в слитном купальнике цвета фуксии с глубоким декольте.

Её сестра, актриса Надежда Михалкова, также поделилась фото в закрытом купальнике цвета хаки, с личной подписью.

Честно признаюсь — отдыхать не умею. Но это же видно по фотографии, — отметила Михалкова

Итак, основными «звёздными» трендами сезона лето-2019 стали закрытые купальники и фотографии в стиле «вид сзади» в бикини. Популярными расцветками стали чёрный, красный, жёлтый цвета, классический «хищный» леопардовый вариант.