Рогов назвал самый модный цвет сезона Стилист Рогов назвал розовый самым модным цветом сезона

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Стилист Александр Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что самым модным цветом сезона является розовый. Он подчеркнул, что этот цвет продолжает вдохновлять людей по всему миру.

Розовый цвет продолжает вдохновлять фанаток моды по всему миру! Присоединяйтесь и вы. Мужчины тоже не отстают и интегрируют розовый в свои образы, — написал Рогов.

Ранее стилист назвал самой модной одеждой сезона костюмы с лампасами, похожие на те, что носили герои сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам Рогова, три полоски на брюках и толстовках сегодня «актуальны как никогда».

До этого Рогов в разговоре с NEWS.ru заявил, что хочет оставить в тайне детали съемок «Модного приговора». По его словам, он сам еще не видел, каким получилось шоу в итоге.

Телекритик Александр Горбунов рассказал, что Рогов достойно показал себя в качестве ведущего пилотного выпуска «Модного приговора» и с отрывом победил в зрительском голосовании телеканала. По его словам, телеведущий находится на своем месте и у программы при его участии будет большой рейтинг.