Родителям посоветовали, чем занять детей летом Психолог Наумова: летом нужно продолжать психологические занятия для детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Летом рекомендуется продолжать проводить психологические занятия с ребенком, рассказала в беседе с «ФедералПресс» семейный психотерапевт и психолог Наталья Наумова. По ее словам, детям нужно не только отдыхать летом, но и развиваться.

Психологические занятия рекомендуется не прекращать на летний период, а продолжать, потому что это помогает стимулировать развитие ребенка, — объяснила эксперт.

Психолог отметила, что некоторые секции можно посещать и летом. Лучше отдать ребенка в те секции, где сосредотачиваются на развитии координации движений, ловкости, музыкального слуха и ритма. Например, можно попробовать записать ребенка в кружок рисования.

Если ребенку школьного возраста тяжело даются уроки, можно заниматься летом понемногу этим предметом, например, по два часа в неделю, добавила Наумова. Однако важно помнить, что помимо занятий у ребенка летом должен быть отдых, личные интересы и встречи с друзьями.

4–5 часов в неделю школьники могут абсолютно безболезненно уделять внимание секциям и кружкам. А ребята постарше могут заниматься и по 2–3 часа в день, особенно если им нужно подготовиться к ОГЭ или ЕГЭ, — заключила психолог.

Ранее преподаватель Светлана Шмонина сообщила, что несмотря на каникулы, родителям стоит запомнить, как помочь ребенку быстрее готовить домашнее задание. Она подчеркнула, что лето, как всегда, пролетит незаметно и подготовка к новому учебному году будет упущена.