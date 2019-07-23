https://static.news.ru/photo/7080745a-ad2f-11e9-8ce1-fa163e074e61_1024.jpg Леди Гага Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Кемеровский ресторан включил в меню блюда, названия которых взяты из комментариев в Instagram Леди Гаги. По словам сотрудников заведения, таким образом они хотят поддержать россиянку Ирину Шейк, у которой Гага «увела» американского актёра Брэдли Купера.

Кто-то вообще не знает, кто такая Леди Гага, кто-то — кто такая Ирина Шейк. <…> Подобрали интересные названия этим блюдам, чтобы больше всего заинтересовало, – цитирует директора по развитию ресторана Ольгу Меньшикову телеканал « 360 ».

В меню пока включены шесть тематических блюд, в числе которых «Леди Гага под соусом» и «аппетитные дольки».

Как ранее писал News.ru, мать американской певицы и актрисы Леди Гаги — Синтия Джерманотта — прокомментировала разрыв российской модели Ирины Шейк и актёра Брэдли Купера. Она считает, что «во всём виноваты мужчины».

Шейк рассталась с Купером в июне 2019 года. Позже он съехался с Леди Гагой. В конце июля аккаунт Гаги в Instagram атаковали русскоязычные пользователи. Сперва россиянки начали активно и в негативном ключе комментировать все новые фото американской певицы, а позже появились комментарии на сторонние темы политического, социального и бытового характера.