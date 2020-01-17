https://static.news.ru/photo/018adc94-39ec-11ea-b531-fa163e074e61_660.jpg Фото: sayonaraboy/instagram.com

Банк едва не отобрал тюнингованный автомобиль у популярного рэп-исполнителя Элджея (Алексея Узенюка) — музыкант задерживал платежи по кредиту, а машина была в залоге.

Транспортное средство, по предварительным данным, появилось в семье рэпера и Насти Ивлеевой в январе прошлого года. Оно стало подарком музыканту на праздник.

По информации Mash, рэпер должен был закрыть долги до конца 2019 года, но просрочил платежи. Элджею пришлось выкупить автомобиль.

Как сообщал NEWS.ru, в конце 2019 года рэпер оказался в числе самых высокооплачиваемых российских звёзд. Выступление Элджея на новогоднем корпоративе оценили в 2,8 миллиона рублей.