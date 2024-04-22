Раскрыта связь интеллекта человека с уровнем счастья Психолог Мац: высокоинтеллектуальные люди чувствуют себя счастливее

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Люди с более высоким уровнем интеллекта чувствуют себя счастливее людей с невысоким IQ, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Сергей Мац. По его словам, удовлетворенность жизнью и собой напрямую зависит от уровня развития. Кроме того, на счастье сказываются здоровье, физическая привлекательность, достаток, возраст.

И, наконец, интеллект, ум, то есть когнитивные способности. По мере повышения уровня IQ уровень счастья у людей повышается, а не снижается. Можно с уверенностью сказать, что человек чувствует себя более счастливым, когда он интеллектуальнее, а не глупее, — сказал Мац.

Эксперт пояснил, что счастье также зависит от социальных взаимодействий, семейных ценностей. При этом, по словам психолога, уровень счастья растет до определенного размера достатка, а потом перестает увеличиваться. Кроме того, счастье зависит от возраста — чем он выше, тем человек счастливее, с годами люди начинают осознавать счастье, значимой становится деятельность, которая нравится, заключил эксперт.

Ранее кандидат психологических наук Ирина Обухова рассказала, что счастье является выбором, и человек в любом конкретном моменте определяет, насколько он счастлив. Кроме того, она отметила, что на самоощущение влияет общая удовлетворенность жизнью и умение отказывать.