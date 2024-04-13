Раскрыт секрет, почему кошек нельзя гладить против шерсти Фелинолог Сиротина: когда кота гладят против шерсти, он готовится к атаке

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Котов и кошек нельзя гладить против шерсти, потому что эти действия становятся триггером для питомцев, объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» фелинолог Ангелина Сиротина. По ее словам, вздыбленная шерсть ассоциируется у кошек со страхом, поэтому в этот момент животные готовятся атаковать.

Когда мы начинаем двигать руку в обратном направлении, это схоже с тем, когда кошка напугана, возбуждена или готовится к атаке, она всегда шерсть вздыбливает. То есть приподнимает её, соответственно, мы повторяем это же движение. Мы начинаем кошку гладить, шерсть у неё вздыбливается, и у неё срабатывают рефлексы не очень позитивные, - сказала эксперт.

Она добавила, что кошки не любят изменения и новшества в своей жизни, этим животным больше нравится все привычное. Все новое пугает и взбудораживает питомца, что не способствует благополучию зверька.

Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов рассказал, что забота о домашнем животном поможет воспитать доброго и милосердного ребенка. По его словам, дети, ухаживая за кошкой или собакой, усваивают, что у каждого есть в семье не только права, но и обязанности.