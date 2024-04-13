Раскрыт психологический прием прощения собственных ошибок Психолог Соловьёва: простить себя за ошибки можно, перезаписав прошлый опыт

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Простить себя за собственные ошибки может помочь рескриптинг, или перезапись опыта, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Елена Соловьёва. Она пояснила, что «перезаписать» можно именно отношение к произошедшему в прошлом.

Механизм называется рескриптинг. Это перезапись нашего опыта, то есть мы перезаписываем своё отношение к тому, что произошло. Первое — нужно принять, что мы не только состоим из хорошего, в нас есть и плохое, например глупость или непредусмотрительность. Второе — задать себе вопрос по прошествии времени, что эта ситуация сделала для меня хорошего, что я из неё извлёк. Например, я научился чему-то, сделал вывод, научил себя быть сильнее, познакомился с кем-то и так далее, — сказала эксперт.

Она добавила, что таким образом мозг постепенно переучивается. Кроме того, специалист посоветовала изложить свою ошибку в подробных деталях психологу или близкому другу. После этого, по ее словам, необходимо воспроизвести данную ситуацию и задать себе вопрос, как произошедшее вас усилило, перезаписав негативное отношение на положительное.

Ранее клинический психолог Анастасия Кардиакос посоветовала: чтобы справиться со стрессом, гневом и другими эмоциями, нужно уметь их определять и выражать, например выписать эти эмоции на бумажке, а затем сжечь. По ее словам, также может помочь дневник эмоций.