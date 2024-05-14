Раскрыт эффективный метод борьбы с распространенной утренней проблемой Дерматовенеролог Роз: от утренних отеков избавят лимфодренажные упражнения

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Для избавления от отечности после сна можно делать лимфодренажные упражнения и накладывать натуральную яично-овсяную маску, посоветовала в эфире радиостанции «Говорит Москва» дерматовенеролог Лейла Роз. Она также рекомендовала отходить ко сну до 23:00, поскольку ночью вырабатывается мелатонин, регулирующий суточные ритмы и отвечающий за внешний вид. Также, по словам эксперта, необходимо следить за питанием.

Если мы проснулись, видим, что мы не выспались, присутствуют отёки, то нужно сделать лимфодренажные упражнения. Самое простое — поднять руки вверх, привстать на носочки, невысоко прыгнуть 100 раз. Если делать такие упражнения каждое утро, то через 3-5 дней вы заметите, что начинаете выглядеть гораздо лучше. Если вы проснулись и видите, что лицо помятое, отёкшее, то можно сделать яичную маску — смешать половинку яйца с мёдом или мелко помолотыми овсяными хлопьями и полежать в ней 15 минут, — сказала она.

Ранее косметолог Татьяна Аюпова заявила, что избавиться от отеков после праздников поможет баня, которая работает как массаж. Кроме того, поможет добавление костного бульона в рацион и длительные пробежки, если позволяет снизить вес.

По ее словам, нужно начинать париться снизу вверх: начать с ног и постепенно подниматься к груди и шее, а не наоборот. Потому что именно таким образом движется лимфа.