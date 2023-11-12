Раскопки, экспедиции, анекдоты: что во «ВКонтакте» пишут про археологию

Фото: Victor Goryachev/Russian Look/Global Look Press

Археологи в буквальном смысле достают из грязи факты об исторических событиях. Но помимо этого, они знают множество смешных историй о своей «грязной» работе. Специально для любителей раскопок и экспедиций NEWS.ru составил список пабликов об археологии из социальной сети «ВКонтакте».

«Археология.ру»: новости археологии без желтых сенсаций

Этот паблик принадлежит его основателю — кандидату исторических наук В .Е. Ерёменко. Здесь пользователи найдут последние новости из мира археологии и смежных наук, без жёлтых сенсаций и «чёрных копателей». Пользователи получат только достоверную информацию, проверенную специалистами, а также узнают любопытные факты из мировой истории.

«Я лишь содействую расширению зоны чистого разума в той части обитаемого мира, где думают или хотя бы говорят и читают на русском языке и интересуются наукой археология», — говорит основатель портала.

Новые посты в ленте появляются нечасто — раз в 2–3 недели, но каждое сообщение заслуживает детального рассмотрения. Пользователи прочтут про обнаружение волока на «Пути из варяг в греки» или новости с раскопок в Мордовии. К тому же, каждый подписчик сможет поучаствовать в наполнении контентом паблика. Для этого надо лишь написать интересный пост по теме и ознакомиться с правилами канала.

«Археология — Экспедиция»: обмен информацией и работа для копателей

Этот паблик — открытая площадка и агрегатор для обмена информацией по истории и смежным историческим дисциплинам. Но в первую очередь группа ориентирована на археологические экспедиции, конференции, лекции и всё, что популяризирует науку. Пользователи найдут здесь не только последние новости о раскопках, но и работу для копателей и археологов.

А если вы случайно обнаружили что-то ценное на улице, то профессиональные историки помогут опознать ценность и посоветовать, к каким оценщикам обратиться за консультацией. В этой группе пользователи найдут для себя много полезного. Например, какие вещи лучше взять на раскопки в страны с разным климатом, какие инструменты выдержат не одни раскопки. В группе приветствуется обмен фото из экспедиций. Поэтому заядлые копатели могут поделиться «археомоментами» из своего профессионального опыта.

«История и Археология северо-запад»: покупка и продажа предметов старины

Этот паблик не только объединяет любителей раскопок, но и помогает подписчикам продавать и оценивать военный антиквариат и предметы старины. В группе публикуются материалы по истории и археологии. Здесь можно найти фото и видео как предметов из Восточной Пруссии, Африки и Азии, так и вещей, связанных со Второй мировой войной, нацисткой Германией и ее союзниками. Однако бóльшая часть сообщений в ленте — это объявления о продаже и покупке предметов старины. Любители истории и антиквариата с легкостью найдут здесь как старинные монеты, так и редкие книги, запчасти и даже гранаты.

Помимо доски объявлений, в паблике обсуждают и более насущные вопросы. Например, куда обратиться, если нашел останки, как правильно взаимодействовать с музеями, если ваша собственность представляет историческую ценность.

«Актуальная археология»: новости науки от А до Я из Санкт-Петербурга

Этот паблик объединяет любителей археологии из Северной столицы и только набирает подписчиков во «ВКонтакте». Администраторы паблика следят за актуальными событиями в мире археологии и регулярно публикуют свежие материалы, которые могут заинтересовать как профессионалов, так и любителей этой науки. В ленте можно найти новости о раскопках, находках древних артефактов, а также интересные статьи и публикации от специалистов в области археологии.

Кроме того, в группе можно полюбоваться пейзажами из различных археологических экспедиций. Например, песками на Варзуга, которые представляют собой что-то среднее между пейзажем из фильма «Кин-дза-дза», высадкой на Марсе или буреломами в тайге.

«(не)Полевая археология»: анекдоты копателей и лекции искателей

Этот паблик открыт для всех, кто интересуется археологией и историей. «(не)Полевая археология» — совместный проект Национального музея Республики Коми и Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН. Авторы канала занимаются популяризацией науки и изучают экспедиционную повседневность в рамках методов визуальной антропологии. Они призывают подписчиков участвовать к раскопках и вместе «открывать новые страницы в истории археологического изучения европейского северо-востока».

В группе подписчики найдут лекции и видеоматериалы, которые помогут лучше понять мир древних культур и оценить значение археологических находок. В паблике встречается немало интересного из профессиональных будней. Копатели рассказывают забавные истории из экспедиций, анекдоты и показывают свои лучшие находки.

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