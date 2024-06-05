Путь к деньгам: что ждет российский e-commerce-сегмент в будущем

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E-commerce, или электронная, коммерция стала одним из главных драйверов экономики нового времени. Берущая начало с простеньких онлайн-магазинов, она развилась до полноценной отрасли, включающей в себя маркетплейсы, социальные сети и мобильные приложения.

Трудно поверить, но первую покупку в интернете совершил американец всего 30 лет назад. Именно в 1994 году Дэн Кон продал копию CD-диска Стинга почти за $13. Через два года после этого первый интернет-магазин печатной продукции появится в России.

Именно в это время было положено начало совершенно новой отрасли и в мире появились знакомые всем гиганты — Amazon, E-bay и Alibaba. В России же открылись первые крупные интернет-магазины Ozon и Wildberries.

Развитие электронной торговли становилось повсеместным и мировым трендом, поэтому сервисы онлайн-продажи уходили только от модели онлайн-витрины и сегодня включают полный цикл от заявки и оплаты до доставки. Расширение и популяризация же мобильных технологий в 2010-х годах придало толчок росту e-commerce, потому что покупатель перестал зависеть от местонахождения и мог совершать покупки на ходу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При этом в России сложилась уникальная ситуация для интернет-ретейлеров — на отечественном рынке до сих пор присутствует множество крупных игроков, вместо одного-двух монополистов, как случилось в других странах. Эксперты отмечают, что это способствует развитию сервиса как для клиента, так и для конкурентов — все ищут способ привлечь покупателя и предложить ему лучший сервис.

Как эксперты оценивают российский e-commerce сегмент

За 10 лет с 2014 года сумма розничных продаж e-commerce по всему миру выросла с $1,3 трлн до $6,9 трлн. И рост не останавливается, ведь число интернет-пользователей растет, качество интернет-соединения улучшается и расширяется ассортимент товаров и услуг. Поэтому, согласно прогнозу statista.com, в 2026 году эта цифра перевалит за $8 трлн.

Для России прогнозы не менее радужные — по данным Data Insight, уже в этом году объем продаж на российском рынке e-commerce достигнет 10,2 трлн рублей, рост составит 30%. И это притом, что покупательская способность ограничена санкциями и запретами — нет иностранных игроков, карты не принимаются иностранными магазинами и платформами, банкам запрещено проводить транзакции с российскими клиентами. Как в ситуации жесткой конкуренции и ограниченных возможностей выйти на российский рынок?

Иностранной платформе для этого нужно иметь возможность принимать платежи у российских клиентов, осуществлять доставку в Россию и иметь возможность предложить уникальную услугу, которую сейчас никто не оказывает. Например, иностранные бренды и продукция из-за рубежа сегодня стала предметом менее доступным, чем раньше. Интернет-магазин Sumka.com, который заработал в России, заявляет, что может предложить своим клиентам решение главных проблем: с одной стороны — помочь преодолеть санкционные ограничения, с другой — взять на себя все вопросы по оплате и доставке, что является важным фактором для пользователей в России, избалованных хорошим сервисом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эксперты отмечают, что это не последний гость на нашем рынке, так как высокий спрос и практически полное отсутствие конкуренции среди иностранных игроков делают Россию крайне привлекательным рынком для новых сервисов.

Ранее аналитик Даниил Кашин объяснил резкое подорожание одежды в 2023 году ростом издержек брендов. По его словам, отечественные производители после введения западных санкций заняли ниши ушедших компаний, однако цены на их продукцию сегодня превышают «досанкционные» цифры конкурентов в полтора раза, особенно в сфере массмаркета.