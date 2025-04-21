Психосоматолог назвала способы избавления от негатива Психосоматолог Тур посоветовала выражать эмоции через пение и плач

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Даже негативные эмоции необходимо проживать, чтобы они не накапливались и не вредили психическому здоровью, рассказала «Радио 1» психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур. По ее словам, можно включать громкую музыку и выражать эмоции через пение, плач и танцы.

Злость — это полезная тренировка для тела. Нужно поплакать, проговорить, прокричать, побегать. Бывает такое, что мы начинаем зубами скрипеть, например, сжимаются жевательные мышцы — это рефлекторная реакция. Нужно позволять себе это делать, — объяснила специалист.

Тур также посоветовала выезжать на природу, чтобы там кричать, плакать и дышать свежим воздухом. Кроме того, важно задавать себе вопросы о своих чувствах и включать медитации. Психосоматолог подчеркнула, что подавленные эмоции могут привести к депрессии и нарушению баланса нервной системы.

Ранее психолог Любовь Лысенко заявила, что женщины, которые мстят партнеру за измену, пытаются вернуть контроль над своей жизнью. Она отметила, что такие действия можно расценивать как защитную реакцию психики на пережитое предательство.