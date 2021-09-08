Психологи дали три главных совета, как удачно выйти замуж

Психологи назвали три главных правила, которые позволят женщинам в любом возрасте заполучить хорошего мужа. Чтобы не разочароваться в избраннике, нужно проделать большую работу, сообщает Пятый канал.
Первое правило —
Второе правило — уметь говорить «нет» подходящим мужчинам. Нельзя тратить своё драгоценное время на альфонсов, лучше сразу распрощаться с мужчиной, который пользуется положением и деньгами спутницы. Нельзя общаться с обладателями серьёзных зависимостей: алкоголь, казино, наркотики, даже если они будут клясться бросить навсегда пагубную привычку — чудес не бывает. Нельзя общаться с абьюзерами, которые растопчут вашу самооценку и разрушат всё, что вы так долго строили. Не стоит тратить время на патологических ревнивцев — это может закончиться крайне трагически.
Третье правило — выбирать достойного, а не идеального. Баснословно богатый, сексуальный, харизматичный, умный и щедрый мужчина бывает только в кино. В жизни таких спутников нет. Поэтому к выбору потенциального жениха надо подойти спокойно, осознанно. Не надо кидаться на первого встречного, но и не стоит ждать голливудского принца, иначе можно навсегда остаться старой девой, у которой в спутниках будет в лучшем случае кот.
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