Психологи дали три главных совета, как удачно выйти замуж

Психологи назвали три главных правила, которые позволят женщинам в любом возрасте заполучить хорошего мужа. Чтобы не разочароваться в избраннике, нужно проделать большую работу, сообщает Пятый канал.

Первое правило — работать над собой. Речь идёт о любви к себе, так как никто не сможет восхищаться женщиной, которая чувствует сама себя «гадким утёнком». Надо баловать себя красивыми вещами, читать книги, утроить свой словарный запас. Также рекомендуется посещать различные тренинги, гордиться собой и непременно хвалить себя за любые достижения.

Второе правило — уметь говорить «нет» подходящим мужчинам. Нельзя тратить своё драгоценное время на альфонсов, лучше сразу распрощаться с мужчиной, который пользуется положением и деньгами спутницы. Нельзя общаться с обладателями серьёзных зависимостей: алкоголь, казино, наркотики, даже если они будут клясться бросить навсегда пагубную привычку — чудес не бывает. Нельзя общаться с абьюзерами, которые растопчут вашу самооценку и разрушат всё, что вы так долго строили. Не стоит тратить время на патологических ревнивцев — это может закончиться крайне трагически.

Третье правило — выбирать достойного, а не идеального. Баснословно богатый, сексуальный, харизматичный, умный и щедрый мужчина бывает только в кино. В жизни таких спутников нет. Поэтому к выбору потенциального жениха надо подойти спокойно, осознанно. Не надо кидаться на первого встречного, но и не стоит ждать голливудского принца, иначе можно навсегда остаться старой девой, у которой в спутниках будет в лучшем случае кот.

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