Психолог указала на плюсы раздельного отдыха Психолог Игонина: раздельный отдых позволит реализовать собственные планы

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Отдых без партнера имеет ряд преимуществ, поскольку позволяет реализовать собственные планы, не оглядываясь на чужие желания, заявила в беседе с РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Она также добавила, что раздельный отдых сокращает число ссор между парами.

Отдыхая порознь, можно смело следовать собственным интересам и порывам без чувства вины и неловкости перед любимым человеком, — уточнила Игонина.

Психолог обратила внимание, что за время раздельного отдыха можно соскучиться по партнеру и осознать важность его присутствия в жизни. Однако паузой во взаимодействии можно нанести вред отношениям, например, в случае возникновения курортного романа. Если проведенный вдали друг от друга отпуск показал, что существовать порознь приятнее, то стоит задуматься о будущих отношениях, добавила она.

Психолог Светлана Колосова ранее призвала уходить в отпуск, не дожидаясь полной усталости. По ее словам, в противном случае организм не успеет восстановиться от стресса.

Клинический психолог Павел Жавнеров прежде призывал постепенно выходить из отпуска и не нагружать себя большим количеством дел. Он добавил, что из-за резкой смены деятельности можно нанести вред физическому и психологическому состоянию.