Психолог дала простой совет, как остановить профессиональное выгорание Психолог Ковалевская: физкультура поможет справиться с профвыгоранием

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Физические упражнения, здоровый сон и правильное питание помогут справиться с профессиональным выгоранием, заявила NEWS.ru психолог Юлия Ковалевская. Она добавила, что снять напряжение также поможет новизна, например новый маршрут на работу.

Чтобы остановить профессиональное выгорание, можно использовать следующие стратегии: регулярные физические упражнения, правильное питание и достаточный сон имеют решающее значение для поддержания эмоционального здоровья. Исследования показывают, что физическая активность может значительно снизить уровень стресса. Внедрение ритуалов новизны — меняйте маршруты на работу, используйте новые методы в задачах, это активирует систему вознаграждения мозга, — сказала Ковалевская.

Кроме того, она посоветовала научиться говорить нет и устанавливать четкие границы между работой и личной жизнью, чтобы предотвратить перегрузку. Также, по словам Ковалевской, снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние помогает осознанность и анализ происходящих процессов. Психолог рекомендовала медитировать и заниматься практиками гипноза.

Используйте короткие паузы в течение рабочего дня для восстановления энергии. Исследования показывают, что перерывы способствуют повышению продуктивности и снижению стресса. Обсуждайте свои переживания с коллегами или друзьями — это может помочь снять напряжение. Социальная поддержка является очень важным фактором в борьбе с выгоранием. Используйте технику «Я-сообщение», — добавила Ковалевская.

Она подчеркнула, что если самостоятельно справиться с напряжением не получается, то следует обратиться к психологу. По словам специалиста, профессиональная поддержка поможет разработать стратегии, чтобы восстановиться и предотвратить новые случаи выгорания.

Ранее психолог Гульнара Зиннатуллина заявила, что признаками выгорания являются апатия и раздражительность. Она подчеркнула, что в 2024 году более 60% российских работников столкнулись с симптомами профессионального истощения, причем наиболее уязвимыми оказались специалисты IT-сферы, медицины и образования.